Za půl druhého měsíce přešel celou Austrálii

"Kromě miliard much tam nic jiného nebylo. Bylo asi 50 stupňů a já měl pocit, že nikdy nedorazím do konce," uvedl Girard v cíli u budovy sydneyské opery.Podle něho byla cesta napříč Austrálií náročnější než cesta Spojenými státy, kterou v roce 1997 ušel za 52 dní. I zde mezi Los Angeles a New Yorkem překonal předchozí rekord.Zatímco v USA přespával v motelech, na nejmenším světadílu si musel stavět stan a neměl k dispozici ani led, aby ulevoval svým kolenům.Během pochodu vypil prý denně deset litrů vody a deset šálků kávy. Ani na chvíli údajně nepomyslel na to, že by pochod vzdal.Cestu mu finančně kryla společnost, která ho zaměstnává. Díky sponzorské částce půl miliónu franků si mohl dovolit, aby ho doprovázeli dva maséři a pedikér. Zaplatil si také dvacet vychozených párů bot.Nyní hodlá Girard tři dny odpočívat s manželkou v sydneyském hotelu a každé ráno si trochu zaběhat.Příštím cílem je prý překonat Jižní Ameriku mezi peruánskou Limou a argentinským Buenos Aires. Po jeho práci finančního poradce se mu prý vůbec nestýská.