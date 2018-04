Za povodní do českého 'Grand Kaňonu'

Nejpovedenější kaňon v Česku

Řeka Doubrava pramení ve Žďárských vrších a téměř po 100 km dlouhé pouti se vlévá zleva do Labe. Kolem jejího toku najdeme řadu turisticky přitažlivých míst, první místo mezi nimi však zaujímá přírodní rezervace Údolí Doubravy, která od roku 1986 chrání na ploše 92,55 ha jeden z mála opravdových kaňonů v České republice.

Řeka Doubrava se mezi obcí Bílek a Dolním mlýnem u Chotěboře zařezala do tvrdých rul a vytvořila v délce 4,5 km úzké kaňonovité údolí. Řečiště pokrývají balvany, vyskytují se v něm četné peřeje a kaskády, břehy lemují vysoké skalní stěny a suťoviska.

Na několika místech vodní tok prudce mění svůj směr z závislosti na puklinách ve skalním masivu. Přestože převážnou část chráněného území pokrývají smrkové monokultury, narazíme však také na původní vegetaci ve formě suťových jedlin a javořin, u vody pak na olšiny.



Hry stínů v údolí Doubravy

Fauna je zastoupena především vodními živočichy jako například rak říční, plotice obecná, skorec vodní, na skalách hnízdí rovněž u nás vzácný krkavec velký.

Více informací o zajímavostech chráněného území se dozvíte z 11 panelů naučné stezky.

Když se do soutěsky nahrne velká jarní voda, nemá kam uhnout ani se vylít z břehů. Výsledkem je o to větší rychlost a hukot valící se masy vody, která mezi kolmými skalisky předvádí představení, při němž je člověk nezkrotným přírodním živlem odsouzen do role pokorného přihlížejícího.

Úskalí "povodňové turistiky"

Povodňová jarní turistika v údolí Doubravy může skýtat řadu nebezpečí. Značená turistická trasa se proplétá v těsné blízkosti řeky a za vyššího stavu může být na mnoha místech pod vodou. Pak samozřejmě nezbývá, než si hledat cestu jinudy anebo se obout do pořádně vysokých gumáků – to samozřejmě jen tam, kde není proud.



Zbytky ledu v údolí Doubravy

Další problémy může připravit teplotní inverze, která je typická pro hluboká, uzavřená údolí. Díky ní se uvnitř soutěsky dlouhodobě drží chladný vzduch, který přečká i silnou oblevu. Výsledkem je velké množství neroztátých ledů či zledovatělých sněhů, které mohou rovněž učinit některé úseky značené stezky neschůdné. Uklouznutí a následný pád do rozbouřené vody mezi balvany by se přežívaly jen ztěžka.

S tím vším je třeba při návštěvě rozvodněného údolí Doubravy počítat. Umět dobře odhadnout aktuální situaci a zatroubit včas k případnému ústupu by mělo být samozřejmostí. I když to v 99% případů rozhodně nebude vypadat tak dramaticky, jak naznačují výše popsané řádky, malé děti pro jistotu s sebou při vysokém stavu vody neberte!

MŮŽE SE HODIT Doprava do oblasti Nejbližší komunikací je železniční trať Havlíčkův Brod – Pardubice, která prochází pár stovek metrů nad kaňonem. Součástí této tratě je také železniční zastávka Bílek, kde začínají turistické značky. Bohužel spoje nejsou příliš časté a pro návštěvníky ze vzdálenějších míst představuje tato železnice poměrně komplikovaný a zdlouhavý druh dopravy. Pojedete-li autem, pak nejlépe po silnici č. 38 (Kutná hora – Jihlava), č. 37 (Pardubice – Chrudim – Žďár nad Sázavou) anebo 34 (Svitavy – Hlinsko – Havlíčkův Brod). Ve vhodném místě – Golčův Jeníkov, Ždírec nad Doubravou – odbočíte směrem na Chotěboř. Mapy 1 : 50 000 SHOCart č. 30, Železné hory

1 : 50 000 KČT č. 46, Havlíčkobrodsko

Průchod soutěskou

Východiskem pro průchod údolím Doubravy směrem po proudu je železniční zastávka v obci Bílek (trať Havlíčkův Brod – Pardubice), kde začíná červená značka a kde lze také zaparkovat auto. Údolí je zprvu docela všední, postupně se však začíná zužovat a nabývat na divokosti.

Asi po 2,5 km přichází nejužší místo zvané Koryto, které je neprůchodné a turistická trasa jej obchází přes skalní ostroh. Zvláště nyní na jaře to v Korytě doslova hučí a přibližovat se blíže k vodě může být nebezpečné. Také tu často ze skalních stěn visí zbytky zimní ledové výzdoby.

Skalní soutěsku Koryto zakončuje 2,5 m vysoký Obrovský vodopád (poněkud nadneseně pojmenovaný), od něhož vede turistická stezka několik stovek metrů těsně kolem vody po skalách a kamenech. Suchou nohou se na jaře mnohdy projít nedá!



Ledová výzdoba

nad Obrovským vodopádem

Od rozcestí pod Sokolohrady s lávkou přes řeku (cca 3 km od Bílku) si můžete vyběhnout na stejnojmennou vyhlídkovou skálu, kde kdysi stával nevelký hrad, anebo na protilehlou skalní věž Čertův stolek, pod níž se nacházejí vchody do puklinových pseudokrasových jeskyní.

Pod Sokolohrady se údolí Doubravky opět rozšiřuje a získává poněkud všednější charakter. Můžete odtud pokračovat směrem k Dolnímu mlýnu a následně do Chotěboře (cca 5 km), popřípadě navštívit chatu Doubravka s restaurací a vrátit se zpět do Bílku po zelené značce (cca 5 km).