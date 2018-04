Za polární září do Kanady

"Zítra se vracím do Japonska. Měl jsem štěstí," raduje se Hiramacu, kterému se splnil životní sen doslova na poslední chvíli pětidenního výletu na kanadská Severozápadní území. Hiramacu je jeden z 10.000 Japonců očekávaných v Yellowknifu v letošní zimní sezóně. Japonci tráví v noci vestoje čtyři hodiny za teplot hluboko pod nulou a vyvracejí si krky, aby na nekonečném hvězdném nebi pátrali po zákmitu tajemné záře.



Přijíždějí z osobních důvodů, ale spojuje je jediný motiv - chtějí být svědky přírodního úkazu. Dočkají-li se, jejich radost je nekonečná. "Japonci se domnívají, že polární záře má zázračnou moc a že vám přinese štěstí," vysvětluje třiadvacetiletý průvodce Satoši z Nagana. Protože pracuje v Kanadě, nechává si říkat Jack.



A radost zde Japonci nejen zažívají, ale taky rozdávají. V Yellowknifu, který leží 400 kilometrů jižně od severního polárního kruhu a kde žije 16.000 obyvatel, utratí turisté ročně víc než 20 miliónů dolarů. To odpovídá čtyřem procentům předpokládaného letošního příjmu pokladny celé provincie.

Nad letištní výdejnou zavazadel jsou příchozí vítáni v angličtině a japonštině. Nápisy jsou hned vedle vycpaného medvěda, lovícího rovněž vycpaného tuleně. Všechny restaurace, směnárny i dárkové obchody města jsou označeny japonsky.

V hotelu Cestovatel jsou chodby plné skupinek japonských hostů, kteří jedí v japonských restauracích. Většina z nich využije Taitovy cestovní kanceláře Havran a vydá se za pozorováním polární záře, na výlety na saních či pozorovat soby.



Třiapadesátník Tait naučil Japonce jezdit do Kanady před deseti lety, když zprostředkovával výlety do rybářského a důlního městečka na Velkém Otročím jezeře. "Tenkrát jezdila hrstka Japonců a nikdo nechápal, k čemu tady vlastně jsou," vzpomíná. V roce 1989 přišel jeden zaměstnanec kanadských aerolinií s nápadem nabídnou Japoncům zájezdy, jejichž součástí bude pozorování polární záře.



Dnes Tait jezdí do Japonska třikrát do roka a shání klienty. Pro letošní zimní zájezdy získal 9000 a na krátkou sezónu září-říjen další tisícovku turistů. Dalších asi sto Japonců využije jiných společností. Yellowknife je tak pro Japonce nejpopulárnější návštěvní místo Kanady.



Tait vysvětluje nadšení z polární záře jejich hlubokou a kulturně zakořeněnou láskou ke všem přírodním úkazům. "Přivádí je sem touha po kráse, ale taky po prostoru a pohledu na otevřené nebe, které může poskytnout jenom divoká příroda. Přírodní scenérie dokáží Japonci hledat ve všech koutech světa," tvrdí

režisérka Sarah Kapoorová, která připravuje film o japonských turistech.



Hiramacu je pracovník výzkumného oddělení tokijské firmy Toshiba. V Yellowknifu se cítí jako doma, protože tu nepotkává skoro nikoho jiného než Japonce. A taky k tomuto výletu ani nepotřeboval angličtinu, a to ani na palubě letadla. "Jsem tu v

cizině, letěl jsem domácí leteckou linkou, ale všichni lidé na palubě byli z jediné země, Japonska," pochvaluje si.

Za zájezd nabízející leteckou dopravu, ubytování, některá jídla a tři noční autobusové výjezdy 70 kilometrů za Yeloowknife za nadějí spatřit záři, zaplatil 1500 dolarů. Za projížďku na saních, arktické vybavení, za pozorování sobů a zbytek jídla vydal dalších několik set. Pro Japonce je to cena odpovídající šanci spatřit jeden z nejvelkolepějších přírodních úkazů na světě.

Polární záře vniká při nárazu korpuskulárního záření Slunce letícího k zemi rychlostí 1,4 miliónu kilometrů za hodinu na atmosféru. Pohyb částic se přitom zbrzdí na 4000 kilometrů za hodinu a vzniká světlo viditelné na velkou vzdálenost. Bohužel však nikdo nedokáže předpovědět, kdy bude úkaz k vidění. V Yellowknifu jsou proto běžné scény s pláčem odjíždějících Japonců, zklamaných, protože nic nespatřili.



Hiramacu toho první dvě noci moc neviděl. Třetí noc se sice na obloze něco objevilo, ale bylo to matné a nepřesvědčivé. Průvodci měli problémy uchlácholit rozmrzelé turisty nasoukané zpátky do autobusů. Jenomže pak to přišlo - obloha se rozzářila

jasným zeleným plápoláním. Japonci po celou hodinu zpáteční jízdy výskali, přebíhali z jedné strany autobusu na druhou a mydlili stále zamrzající okna, aby lépe viděli.

Himaracu byl tiše. Seděl vzadu a pro sebe měl celé zadní okno. Vyhlížel, kochal se tou nádherou a široce se křenil. Pohodil hlavou k zářícímu nebi směrem k sousedovi a prohodil: "Nejlepší místo v domě, co?"