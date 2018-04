Za podzimními výhledy do „brány Vysočiny“

Na podzim na skalních stepích už mnoho vzácných a ojedinělých druhů z říše rostlin ani zvířat nenajdete, o to více se však můžete těšit na vyhlídku z Velké skály. Ta zdobí jižní, nikoli nejvyšší vrchol Květnice, a vede k ní významový zelený trojúhelník ze zelené turistické trasy.

Velká skála je uskupením načervenalých skal tvořených devonským křemenným pískovcem, které pravidelné sítě puklin rozčlenily do mnoha bloků. Z nejvyšších partií se otevírá úžasný výhled směrem na západ – především na obec Předklášteří s významným cisterciáckým klášterem Porta coeli. Ten je odtud vidět opravdu jako na dlani. Hezký je rovněž pohled do zahloubeného údolí říčky Loučky, kterým se vine železniční trať do Prahy.