Za papuchalky na norský ostrov Runde

Asi nejsnazší cesta z Oslo vede přes Nordfjod. Po dálnici E6 se z Oslo pokračuje přes Lillehammer až do Otty. Tam se odbočí na silnici č. 15 směrem na Lom, Nordfjordeid a Maurstad kde se dále odbočí na silnici číslo 61 vedoucí do Koparnesu. Odtud jede trajekt do Årviku ( pro přesný jízdní řád odjezdů viz http://www.mrf.no/Modules/Page/viewPage.asp?modid=545&level=506 ). Po vylodění se pokračuje po silnici číslo 61 na Fosnavåg. U vesničky Nærøy se odbočí vpravo po dobře značené silnici směrem na Runde. Vzdálenost mezi Oslem a Koparnesem je 596 km a z Årviku je to na Runde dalších 44 km.