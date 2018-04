Za papežem na půlnoční

Sníh zde není, obchody jsou na Štědrý den otevřeny až do osmi do večera. Panuje tady shon a nákupní horečka, a navíc Italové místo kapra jedí mořské ryby. To, co my nazýváme "vánoční atmosférou", najdete v Římě snad jen při náboženských obřadech. Za těmi do Vatikánu každý rok míří stovky lidí.