Za nevybavená kola hrozí pokuty

Cykloturistika je u nás stále více populární.

"Hodně lidí si myslí, že když si v obchodě koupí kolo za deset tisíc korun, tak s ním rovnou mohou vyjet na silnici," upozornila liberecká policejní mluvčí Vlasta Suchánková. "U mnohých však chybí například kryt na řetěz, zvonek nebo odrazky." Upozornění, aby si majitelé dokoupili chybějící vybavení, je přitom napsané hned na první straně záručního listu. Výmluva cyklistů, že o chybějících součástech neměli tušení, proto podle Suchánkové při silniční kontrole neobstojí. "Například na prodávaném pánském trekingovém kole za devět a půl tisíce korun nebyl zvonek, odrazky na paprscích kol, přední světlo, zadní blikací světlo, blatníky a kryt řetězu," vyjmenovala mluvčí. "Spočítali jsme, že nákup těchto chybějících součástek vyjde na necelých třináct set korun. Vzhledem k ceně kola není tato částka nijak dramaticky vysoká. Pokud kolo nebude vybavené podle předpisů, cyklista dostane pokutu. A ta může být vyšší než cena dokoupených dílů." Cyklista Miroslav Kolombo z Liberce si postěžoval. "Byl jsem v létě v Saint Gallenu, a tam nikoho vybavení kol nezajímá," uvedl Kolombo. "Když jsem se ve většině našich cykloprodejen ptal na účinný kryt řetězu, jímž má být kolo podle webových stránek ministerstva vnitra vybavené, tak jen nechápavě kroutili hlavou." Policejní mluvčí si proto namátkou vybrala jednu z libereckých prodejen jízdních kol, aby zjistila, zda potřebné součásti mají. "Zvonků, blatníků, odrazek, krytů na řetězy a dalších nezbytných dílů bylo v obchodě Cyklosport Kerda dost," řekla Suchánková. Majitel prodejny Jaroslav Kerda potvrdil, že po první silniční kontrole cyklistů přišlo do jeho prodejny mnohem více zákazníků. "Měli zájem hlavně o blatníky a světla, někteří potřebovali poradit, co jim ještě chybí," řekl Jaroslav Kerda. Pořízení cyklistické přilby policisté považují za neocenitelnou investici. Při nehodě totiž může zachránit jezdci v sedle kola život. "Povinnost nasadit si ji před jízdou po silnici první třídy bude sice platit až od začátku příštího roku, už teď by ale mělo být v zájmu každého cyklisty mít ji na hlavě pokaždé, kdy vyrazí na jakoukoli vozovku," dodala mluvčí. "Například silnice z Kateřinek na Českou chalupu, která sice nepatří mezi vozovky první třídy, je jednou z hlavních tras, jak se na kole dostat z Liberce do Jizerských hor. A přitom je ve velice zbědovaném stavu." Ačkoliv policisté chtějí být i při další silniční kontrole k cyklistům ještě shovívaví, na podzim už nesleví a budou rozdávat pokuty. "Do jednoho tisíce na místě, při velmi vážných nedostatcích se výše pokuty ve správním řízení může vyšplhat až ke třem tisícům korun," dodala mluvčí.