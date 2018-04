Za nejvyšším vrcholem Šluknovska

Náměstí Míru ve Šluknově

Na výlet se vydáte k jihu na Křížový vrch, směrem na Brtníky. Z křížové cesty zbylo několik rozpadávajících se kaplí, ale dochoval se velký pomník padlým v 1. světové válce. Desítky jmen na kamenné desce svědčí, jakou měl asi cenu lidský život. Vedle stojící kámen s medailonem básníka Friedricha Schillera dojem trochu vyváží. Až po silnici dojdete k arboretu, připojí se zleva červená značka, která na okraji Kunratic opouští silnici a stoupá k plochému čedičovému vrcholu kopce Hrazeného. Vrch je celý zalesněn, není z něj tedy vidět. Po červené značce vede trasa dál lesem až na křižovatku se zelenou turistickou značkou u takzvaného zeleného kříže. Pak už stále dolů, kolem zastávky Českých drah až do obce, kde se lze občerstvit, je tu obchod i hostinec. K rozhledně na Vlčí hoře se vydáte neznačenou silnicí přes vesnici stejného jména. U hospody, jíž místní říkají Horní odbočíte vpravo na místní cestu. Zde čeká turisty jedna velká zajímavost - u domu čp. 266 stojí nízký, ale masivní smírčí kříž. Pokud se budete držet značení, mezi poli už bez problémů na vrch dorazíte. Nyní asi půjdete zasněženou plání, v létě byste kráčeli mezi kvetoucími slunečnicemi. Pečlivě udržovanou rozhlednu spravuje Klub českých turistů z Krásné Lípy. Za vstupné 10 Kč si můžete ověřit, zda je vidět vše co je nakresleno na výhledovém panoramatu. Po žluté turistické značce také sestoupíte. Ve chvíli, kdy dojdete na rocestí s červenou, odbočte po nové značce a asi za pět minut dojdete k upravené studánce. Jmenuje se Verunčin pramen. Čedičové sloup ky označují a zároveň chrání místo už od roku 1886 a je to jeden z pramenů říčky Mandavy, tekoucí do Německa. Přes Vlčí Horu a Zahrady se dostanete poblíž železniční zastávky na Dýmnickou cestu a po ní stále se žlutou dojdete až ke komfortně opravené restauraci Pod Dýmníkem. Věž rozhledny je volně přístupná. Kruhová cihlová stavba tady stojí od roku 1896 a nese jméno někdejšího rumburského radního Wenschuha, který zaplatil velkou část stavby, když odcházel do penze. Od chaty se lze vrátit po kodré do Rumburku. Na této značce je ještě odbočka k pomníku vojenským povstalcům z 1918. Tehdy se část zdejší posádky vzbouřila proti rakouskému velení armády. V těchto místech se shromažďovali k pochodu na Nový Bor. Povstání bylo potlačeno, vůdci vzbouřenců skončili na šibenici. Až sejdete na Lužické náměstí tak si všimněte podloubí na severní straně a vysokého morového sloupu uprostřed, který je opraven. Kdo by chtěl vidět staré tkalcovské domky, doklad zdejší lidové architektury, najde je na Šmilkovského ulici. Tou se také dostane následně k veliké budově gymnázia, staré skoro 100 let. Informační středisko v kapucínském klášteře je od náměstí asi dvě stě metrů.. Výlet měří asi osmnáct kilometrů a cesty vedou většinou po rovině, samozřejmě mimo výstupu na Vlčí horu. Vše k cestě najdete v mapě Klubu českých turistů - Českosaské Švýcarsko.