Za největšími sekvojemi v Česku

Může se hodit Doprava: Z Prahy jezdí o víkendu autobusy přímo do Louňovic pod Blaníkem. V sobotu odjíždějí z autobusového nádraží na stanici metra Roztyly v 9:35 a v neděli v 9:25 ráno. Na místě jste 10:54, respektive v 11:06. Nazpět z Vlašimi jezdí do Prahy vlaky v 17:21, 18:26 a v 20:21 (přestupuje se v Benešově u Prahy), autobus jede v sobotu v 17:20, v neděli bývají autobusy na Prahu velmi plné. Autem je od Prahy nejlepší příjezd po dálnici D1 do Mirošovic, dále po silnici E55 do Benešova a Votic, kde odbočíme směrem na Louňovice p. Blaníkem. Otevírací doby rozhledny na Blaníku: Od dubna do září denně od 10:00 do 17:00, jindy jen o víkendech a svátcích od 10:00 do 16:00. Turistická mapa: Shocart 1:50 000, mapa č. 43 "Posázaví, Vlašimsko". Tip autora: Navštivte Blaník v době Svatováclavských slavností, které se konají každoročně v sobotu před svátkem sv. Václava (28.9.). V tento den ožívá legenda o svatém Václavu a jeho vojsku. Traduje se, až bude českému národu nejhůře, probudí se Václavovo vojsko spící v hoře Blaník, hora se otevře a vojsko přijde na pomoc českému národu. Již brzy ráno se na Velkém Blaníku koná bohoslužba a poté vojsko společně s několika tisícovým davem návštěvníků sejde z hory Blaník do Louňovic. Zde Václav přednese projev k národu českému a ohlásí slavnosti za otevřené. Od té doby své dovednosti předvádí různí kejklíři, mistři ve výrobě zbraní a po celý den je možno vidět dobové zápasy rytířů nebo ukázky práce mistrů středověkých řemesel. Kam na oběd: rodinná restaurace "U Matoušků" v Kondraci je v širokém okolí proslulá svou tradiční kuchyní, nízkými cenami a velkorysými porcemi. Další informace:

www.podblanickem.net - koordinátor realizace projektů obnovy a rozvoje vlašimského parku

www.podblanicko.cz – informační rozcestník Podblanicka

www.vlasimskypark.cz – informační stránky o vlašimském parku.