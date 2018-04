Za největším pohyblivým betlémem v Česku na Karlštejn

Muzeum funguje v barokní budově, která je od sklepa až po půdu zaplněna betlémy z nejrůznějších materiálů, velikosti i stáří. Každá místnost, jíž návštěvníci procházejí, má jiný styl.

První je vybavena lidovým malovaným nábytkem z Podkrkonoší a Slovácka, dále je představen měšťanský interiér zařízený doplňky převážně z 19. století. Expozice pokračuje do sklepení, kde je instalována výstavka dokumentující dějiny vinařství na Karlštejnsku.

Tradičně tu bývá vystaveno kolem padesátky velkých betlémů, z nichž většina je starší než 100 let. Nejčastěji zastoupeným materiálem je dřevo, ale jsou tu i unikáty z 19. století z chleba a cukru. Raritu představují miniaturní exponáty ve skořápce lískového, vlašského a kokosového ořechu.

Zdroj: Muzeum betlémů na Karlštejně

Královský betlém

Divácky nejefektnějším objektem je Karlštejnský královský betlém, který je největším pohyblivým betlémem u nás - co se týče plochy. Jinak prvenství, vzhledem k počtu vyřezávaných dílů, figurek i zpracování, nese vzácný Proboštův betlém v Třebechovicích, který je národní kulturní památkou.

Kulisa královského betléma na Karlštejně je osazena 46 dřevěnými pohybujícími se loutkami, oblečenými do dobových oděvů. Ježíškovi, který se dle vyprávění z reproduktoru narodil v jeskyni pod Karlštejnem, přináší dary deset nejvýznamnějších českých panovníků od sv. Václava přes Karla IV. až po Tomáše Garrigua Masaryka.

Ve vzácné shodě se zde prolínají historické události, pověsti i smyšlené příběhy. Předvádění betlému je doplněno vyprávěním karlštejnské pohádky, úryvky ze Smetanovy Mé vlasti a českou hymnou.

Voňavé betlémy z perníku

"Jako každoročně i letos nabízíme návštěvníkům výstavu čerstvě upečených betlémů pocházejících od perníkářek z nejbližšího okolí i z celé republiky," řekla kustodka Romana Trešlová. Právě v době adventních víkendů a vánočních svátků je v muzeu připravena dílna, kde si děti mohou pod vedením instruktora vyrobit dřevěné hračky a vánoční ozdoby.

"Máme možnosti pro nejrůznější věkové skupiny. Atraktivní je zejména 'dřevíčková dílnička', kde si děti vyzkouší práci se dřevem počínaje opracováním polotovaru až po závěrečnou kompletaci a omalování dřevěné hračky," dodala Trešlová.

Každý adventní víkend se u muzea předvádějí zapomenutá či neužívaná řemesla. Zájemci si mohou některá vyzkoušet, případně si vystavované výrobky zakoupit.

Muzeum betlémů je otevřeno do 3. ledna denně od 10 do 17 hodin včetně všech vánočních svátků, Silvestra a Nového roku. Můžete sem zavítat dokonce i na Štědrý den od 10 do 15 hodin. Vstupné - dospělí 45 Kč, děti a důchodci 30 Kč, rodinné vstupné 90 Kč.

Na závěr tip pro milovníky vína: ve sklepení je po celý rok zpřístupněna výstava, která informuje o historii vinařství na Karlštejnsku.