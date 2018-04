Za nejhezčími partiemi Jizery. Výlet, na kterém nedáte foťák z ruky

Jak se tam dostat

Osada Jizerka je nejlépe dostupná autem, a to po úzké asfaltové silnici z Kořenova – Polubný. Zaparkovat lze na velkém placeném parkovišti pod Bukovcem. Do samotné osady je zákaz vjezdu, mimo dopravní obsluhu. Nejbližší železniční zastávka v Kořenově je vzdálena cca 5 km.

Mapa

Jizerské hory, Frýdlantsko 1 : 50 000 (SHOCART). Vzhledem k nově značené turistické trase doporučujeme opatřit si co nejnovější vydání mapy.

Užitečné odkazy

