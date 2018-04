Za moravským vínem vyražte na kolech

Výchozí místo: Znojmo

Určeno: pro trekingová a horská kola

Délka trasy: 53 km

Obtížnost trasy: lehká, převážně asfaltové cesty, část polní a lesní cesty Občerstvení: Strachotice: Selský dvůr, Jaroslavice: hostinec U Šmídů, Šatov: Moravský sklípek, Havraníky: restaurant Drei Kronen, Nový Šaldorf: restaurace U Suchých, Vinný restaurant, restaurace Schaller Popis trasy: Ze Znojma po silnici do Oblekovic (směr Vídeň), kde odbočíme vlevo na Jaroslavice, jedeme přes Načeratice,Derflice a Strachotice do Slupi. Za Slupí odbočíme vlevo na Oleksovičky, před mostem přes náhon se dáme vpravo a po cestě přejedeme další most a pokračujeme přímo, okolo domů pak zatáčkou vpravo. Po několika stech metrech nás cesta přivede na břeh Jaroslavického rybníka, který objedeme až do Jaroslavic. Po silnici směrem na Znojmo za sklepním hospodářstvím Znovínu Znojmo odbočíme po cykloturistické trase č. 5007 vlevo a okolo Kočičího, Ovčího a Vinného vrchu dojedeme do Dyjákoviček a Chvalovic. Zde odbočíme vlevo a vzápětí vpravo na silnici směrem do Šatova. Pod kostelem odbočíme po silnici vpravo na Havraníky, v Novém Šaldorfě u kaple zahneme vlevo a za Sedlešovicemi po přejezdu mostu přes Dyji opět vlevo a okolo Louckého kláštera dojedeme do Znojma.

Více informací najdete na stránkách: www.znojmo.cz