Za modrými bobulemi dojedete na kole. Tipy na čtyři nejlepší trasy

Do nového dne se Velké Pavlovice probouzejí pomalu a líně. Místní mají za sebou dva dny krojovaných hodů a poslední je ještě čeká. Většina lisoven je zavřená a majitelé po včerejších bujarých oslavách spí nebo se chystají na obhlídku vinohradu. Ticho jen občas naruší cyklisté, když prosviští okolo sklepů směrem na Němčičky. Právě tudy totiž vede hned několik cyklotras. Mezi ně patří i okružní stezka Modré hory, která získala svůj název podle podzimního odstínu bobulí hroznů.

Do vinice na houby

V prvních kilometrech stoupá nezpevněná cesta mezi vinice. Každé šlápnutí je odměněno výhledem do krajiny ne nepodobné oblastem na jihu Evropy.

U Horáčkova kříže zatáčí Modrohorská vlevo souběžně s tematickou stezkou místní vinné odrůdy André. Malé bobule pevně semknuté do bohatých hroznů byly vyšlechtěny ve Velkých Pavlovicích a nesou jméno francouzského přírodovědce Christiana Carla Andrého, který působil několik let i v Brně.

"Nevadí vám výraznější chuť třísloviny? My vinaři ji máme rádi, kdo ale není zvyklý, může ho to trochu překvapit," ptá se u sklenky červené frankovky majitel Vinařského dvora v Němčičkách Jan Stávek. Výrobu vína přibližuje zvědavým hostům i studentům České zemědělské univerzity v Praze. Jeho hospodářství však není žádný skanzen, kde by se procházely davy turistů. Od rána do večera se tady tvrdě pracuje, aby bylo čím naplnit dřevěné sudy, z nichž některé ještě pamatují Stávkova dědu. Na doušek vína si však místní lidé udělají čas vždycky.

Cyklistická stezka Modré hory

Délka trasy: 31,5 km

Náročnost: středně lehká

Typ kola: horské, trekkingové

Kde ochutnat dobré víno: Vinařský dvůr v Němčičkách

Plánované akce: Putování za burčákem po Modrých horách (10. září)

Do Bořetic už stezka pokračuje po silnici. Místo aut tudy však projíždí koňský povoz. Nejde o vyhlídkovou jízdu, oba valaši mají namířeno mezi vinice, pro které jsou jejich kopyta stále ještě šetrnější než nejmodernější malotraktor. Komu se zasteskne po výhledu do krajiny, může odbočit po modré značce k rozhledně nad Kraví horou. Trasa se pak polními cestami vine až k obci Kobylí. Za krátkou návštěvu tady stojí například místní muzeum.

MAPA Cyklistická stezka Modré hory

Naposled se cyklisté zapotí při stoupání k Vrbicím. Zchladit se pak mohou ve sklepech vyhloubených do slepencové skály. Další zastávka leží už za hranicemi Svobodné spolkové republiky Kraví hora. Vlastní stát si tady založily bezmála tři stovky vinařů, kteří turistům rádi nabídnou sklenku vína, posezení u cimbálu nebo nocleh. "Jsme otevřená země, komu se u nás zalíbí, může snadno získat i kravihorské občanství a pas," vysvětluje s úsměvem vinař Andrej Pazderka.

Poslední tři kilometry vedou okolo rozhledny Slunečná. Vidět jsou odtud i obrysy Pálavských vrchů, za kterými zapadá slunce. Velké Pavlovice se po návratu změnily k nepoznání. Všude hraje hudba a na ulicích postávají hloučky lidí v krojích. Před sýpkou právě začíná hodová zábava.

"V místních sklepech běží čas jinak než venku. Večer tam jdete na skleničku dobrého ryzlinku a pár slov s vinařem, a když vyjdete ven, je už ráno," vysvětluje muž v krojované vyšívané košili a černé vestě.

Znojemská vinařská stezka

Délka trasy: 165 km

Náročnost: středně náročná

Kde se zastavit na víno: sklípek v Šatově, patřící firmě Znovín. Loucký klášter ve Znojmě. Vinotéka Merlot v Miroslavi. Vinařství rodiny Špalkovy - Nový Šaldorf Plánované akce: Znojemské historické vinobraní (9. a 10. září), Putování po archivních sklepích (27.-29. října, 3.-5. a 10.-12. listopadu)

Jedna z nejdelších stezek protíná Znojemsko, kde se střídají rovné úseky s ostrým stoupáním v Podyjí, a vede přes 55 vinařských obcí, které se proslavily bílým aromatickým vínem. Stezka označená zeleně začíná v Moravském Krumlově, dále se pokračuje přes Miroslav se zámkem a židovským hřbitovem, Horní Dunajovice se šikmou kostelní věží a slavnými vinařskými tratěmi do Příměti. Zde navštivte rozsáhlé chodby Křížového sklepa, který vybudovali v polovině 18. století jezuité.

V Prosiměřicích se od trasy odpojí jedna větev směřující přes Prace, Lechovice, Božice a Hrušovany do Hrabětic. První rameno pokračuje do Znojma, kde je možné buď sestoupit do podzemí, anebo naopak vystoupat na Radniční věž. Za Znojmem vstoupí stezka do Národního parku Podyjí, kopíruje meandry řeky Dyje a krásnou přírodu.

V Šatově se zastavte v Malovaném sklepě s naivními obrázky, což je téměř čtyřicetiletá práce Maxmiliána Appeltauera. Vyšlápněte na vinice Peklo, do Staré vinice nad Havraníky a na Šobes, považovanou za jednu z nejkrásnějších evropských vinic. Do začátku října tu bývá otevřen stánek s vínem.

Cyklistická stezka Modré hory vede i kolem vinic u Bořetic

Strážnická vinařská stezka

Délka trasy: 101 km

Náročnost: středně náročná

Kde se zastavit na víno: Slovácká vinotéka nebo ve společnosti Žerotín ve Strážnici, v Blatnici pod Svatým Antonínkem u Pavla Bílka nebo ve vinotéce Vína Blatel

Plánované akce: Strážnické vinobraní (10. září), Bzenecké vinobraní (16.-17. září)

Na zdolání této stezky, která je označena modrou barvou, si rezervujte nejméně dva dny. Vede většinou po rovině, do pedálů je nutné trochu šlápnout v podhůří Bílých Karpat. Na kolo můžete nasednout v Bzenci, kde lze navštívit muzeum věnované historii města i vinohradnictví, odtud pak pokračovat do Strážnice, kterou protíná Baťův kanál. Kromě zámku se zastavte i ve skanzenu, místa s roubenými staveními.

Ze Strážnice si udělejte zajížďku do Sudoměřic. Jede se přes vesnici Petrov, kterou proslavilo 50 malebných vinných sklepů Plže ze 16. století (ten pohled zná každý divák z filmů Básníci). Sklepy jsou stále plné vína a určitě odchytíte některého z vinařů, u kterého je možné "koštovat" a vyprávět.

Ze Strážnice se dá pokračovat na Tvarožnou Lhotu, přes Kněždub, rodiště bratří Úprků, až do Blatničky, kde začíná nejzajímavější vinařská oblast této trasy. Za Borlicemi se dojede až k přírodní památce Kobylí hlava, vzácné stepní louce. V kopcovitém terénu se míjí vinařské trati Milovy a pokračuje se do další vinařské obce, do Blatnice pod svatým Antonínkem. Zdejší Stará hora, areál sklepů s lisovnou z nepálených cihel, je památkově chráněná. Pak je ale nutné vystoupat na horu svatého Antonína, jedno z poutních míst Slovácka.

Do cíle - do Strážnice - je do odtud 25 kilometrů, jede se přes Ostrožskou Lhotu, Uherský Ostroh, Veselí nad Moravou a Vnorovy.

Strážnická vinařská stezka vede i přes vesnici Petrov, známou starými sklepy z 16. století

Naučná stezka Mikulov

Délka: 20 km

Náročnost: středně lehká

Typ kola: horské, trekkingové

Kde ochutnat dobré víno: Tanzberg Mikulov - má sklep hned vedle cesty vedoucí na Svatý Kopeček v Mikulově. Sklep Art v Pavlově

Plánované akce: Pálavské vinobraní v Mikulově (9. až 11. září), Burčákové slavnosti v Klentnicích (15. září)

Kraj pod Pálavou nabízí pohodové šlapání a krásné výhledy na přírodu. Vyrazit je možné na naučnou stezku, která začíná a končí v Mikulově a cyklisty provede nejkrásnějšími místy malebného kraje. Výchozím bodem je parkoviště u Komerční banky v Mikulově, kde je panel s informacemi.

Dále pokračujte do vinařských obcí pod Pálavou: nejprve do Bavor a odtud do Perné, sídla známé šlechtitelské stanice, z níž pocházejí úspěšné odrůdy Pálava a Aurelius. Cesta se dál ubírá přes Horní Věstonice do slavnějších Dolních Věstonic, místa nálezu Věstonické venuše, jejíž kopii lze vidět v místním muzeu. Občerstvení nabízí sousední restaurace.

Další na trase je Pavlov, jedna z nejzachovalejších vinařských obcí s tříkilometrovou naučnou stezkou po viničních tratích. Poslední část vede lesem po silnici do Klentnic, ležících pod zříceninou Sirotčího hradu. Vystoupat nahoru se vyplatí, je odtud krásný výhled. Kolo vám rádi pohlídají v Café Fara, což je příjemná kavárna v dosahu dětského hřiště. Na křižovatce k Perné se nachází poslední tabule.