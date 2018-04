Za kruté kazašské zimy je šlágrem ledové město

Jen několik bloků od centra Astany stojí pozoruhodné město s více než stovkou velkých ledových budov, rozkládající se na pozemku o rozloze sedmi hektarů a vyžadující práci zhruba 500 osob.



Jsou to "budovy" v pravém smyslu slova, nikoli jen ledové skulptury. Všechny jsou postaveny z perfektně tvarovaných cihel o stejném tvaru a velikosti jako běžné cihly - jsou však z ledu. Cokoli, co lze vybudovat z normálních cihel, lze postavit i z

ledu: hrobku z Halikarnássosu, mayský chrám, alexandrijský maják - to vše tu je -; a také hemžící se davy dětí s rodiči a prarodiči.



"Už tři roky po sobě jsme tu vybudovali ledové město," informuje Alexandr Maximov a dodává, že městští radní dokonce vyslali do Číny "ledové" architekty, aby tam nasbírali zkušenosti a pochytili techniku stavění z ledu. "Tématem parku je člověk a budoucnost, člověk v kosmu," dodává a nechává na návštěvníkovi, aby se dobral toho, jak jdou starobylé monumenty s touto myšlenkou dohromady. Na pochybách nenechává ledové zobrazení planet, včetně obřího labyrintu donekonečna se otáčejících a matoucích zdí z ledových cihel, pojmenovaných "Neznámá planeta".



Do tématické myšlenky parku zapadá i vysoká ledová figurína Ikara, stoupajícího s roztaženými křídly ke Slunci. Byl to první kosmonaut na světě, vysvětluje Maximov.

Na Silvestra zavítalo do ledového města na 20.000 lidí a park byl našlapán k prasknutí. Mezi ledovou nádherou zněly smích a bujaré výkřiky. Veškerá tato zábava má i svůj rub. Ledová města lze totiž budovat jen na místech, kde vládne opravdu krutá zima. Astana mezi ně nepochybně patří. Teploty v tomto větrem ošlehaném hlavním městě klesají o letošní zimě na minus 32 stupňů Celsia i

méně.



To je sice dobré pro led, ale z Astany to nedělá místo, kde by se člověku chtělo trávit zimu. Kazachstán, stejně jako Rusko, má své hororové příběhy. Počátkem letošního ledna došel ve východním Kazachstánu třem mužům cestujícím za teploty minus 50 stupňů Celsia autem do odlehlé vesnice benzín pouhých několik kilometrů před cílem. Rozhodli se opustit vozidlo a vyrazit pěšky. Jeden z nich umrzl, zbývajícím dvěma se podařilo cestu zvládnou, museli však být hospitalizováni a jeden z nich posléze zemřel na následky podchlazení.