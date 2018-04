Za krásou lidových staveb Polabí

Zprava: chalupa ze Střihova, špýchar z Vinice, chalupa z Kovanic, chalupa z Pojedí Orientační plánek polabského národopisného muzea Staročeská chalupa v Přerově nad Labem

Shodou okolností pomohla šťastná náhoda. V Přerově nad Labem si na konci 19. století nechal majitel přerovského panství Ludvík Salvátor Toskánský upravit chalupu bývalé kovárny a rychty na "staročeskou chalupu". Inspirovala ho k tomu výstava v Praze, konaná v roce 1895. Zmiňované stavení stálo již před rokem 1771 a patřilo rodině zdejších kovářů a rychtářů Bělíků.Chalupa byla podle přání Ludvíka Salvátora vybavena starým nábytkem a předměty z okolí a již od roku 1900 byla příležitostně přístupná veřejnosti. Za druhé světové války byla vyklizena a bydlelo se v ní. V roce 1967 ji po opravě přebíralo poděbradské muzeum. Vybavilo ji malovaným nábytkem a mnoha dalšími exponáty.27. dubna téhož roku byl objekt otevřen pro veřejnost. Kromě selské světnice a černé kuchyně, která je opatřena i předměty původně tam užívanými, tu najdeme i některé zvykoslovné předměty a ukázky polabských krojů. V dalším roce již byly v širokém okolí vytypovány stavby, vhodné pro přestěhování do Přerova nad Labem. S tím se začalo o čtyři roky později.Do dnešní doby se shromáždilo okolo "staročeské chalupy" na 30 dalších rozmanitých památek. Jsou to chalupy, špýchary, dřevěné úly, studny, sušárna ovoce, zvonička, plastiky svatých, dřevěný holubník, ale i válcový milník, památník první světové války, sbírka hřbitovní plastiky, bednárna i roubená stodola, myslivna, kopie selských bran a dokonce i chlívky.To vše vybaveno dobovým zařízením, nábytkem, nářadím i dalšími věcmi. V chalupách jsou navíc menší národopisné expozice, věnované různým tématům, které se občas mění.Pojďme se podívat i na další památky blíže. Chalupa postavená u plotu muzea průčelím k silnici sem byla přenesena z malé osady Draha. Tam byla částí dříve bohaté usedlosti. Když se rozebírala k přestěhování, objevil se na stropnici k radosti pracovníků muzea letopočet 1766 - rok, kdy byla chalupa postavena.V její světnici je velká hranolová pec. Ze vstupní síně je u pece ještě otevřené ohniště pod širokým komínem. Světice a komora jsou vybaveny dobovým zařízením. Ve špýcharu a výměnku jsou zajímavé výstavky. "Mlékařství" se souborem nádob a zařízení na zpracování mléka a "Koření v kuchyni našich babiček".V sousední místnosti si můžeme přečíst a případně i opsat recepty na úpravu jednoduchých jídel.Jsou to couračka, žebračka, kucmoch, jahelník, kuba. Převažují jídla z mouky a brambor.V zadní části muzea vznikl z chalupy původem ze Střihova (1861), špýcharu z Vinice (1860), chalupy z Kovanic (1800) a chalupy z Pojedí (asi 1840) soubor staveb, charakterizujících zemědělské okolí Městce Králové a Nymburka. Tyto stavby tvoří okolo cesty řadu, navozující dojem venkovské ulice.Řada těch, kdo Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem už navštívili, se sem ráda vrací. Vždyť je to místo, kde se nespěchá a kde na vás dýchne minulost. A tak nejen, že se tu nespěchá, ale nespěchá se ani odtud. Zastavíte-li se tu někdy, dáte mi za pravdu. Cesta je jednoduchá. Z dálnice Praha - Poděbrady sjet v Bříství, pustit se směrem k Lysé nad Labem a nepřehlédnout směrovky do Přerova nad Labem.