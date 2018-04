Za krásami dolního Poohří

Na jižním svahu kopce rostou některé stepní rostliny, jako například kavyl, kterému se lidově říká Vousy svatého Ivana. Podle Dalimilovy kroniky bylo na vrcholu v devátém století hradiště Lučanů. Kamenný hrad tu byl postaven až ve druhé polovině třináctého století a dostal jméno Klapý. Po roce 1335 získali hrad Zajícové z Valdeku a podle majitelů vznikl německý název Hasenburk. Od roku 1586 je hrad opuštěný, ale dodnes je neodmyslitelnou dominantou dolního Poohří.

Jeho velkým obdivovatelem byl i Karel Hynek Mácha. Hazmburk má i svou stinnou historii. Celý západní svah po velkých deštích ujíždí na podložních jílech a tři sesuvy v minulém století poničily obec Klapý. Dobové fotografie, které to dokládají, si můžete prohlédnout v místním hostinci. Mezi poli sejdete do Libochovic, kde si můžete prohlédnout zachovalý a přístupný zámek. Z gotické tvrze jej do současné podoby nechali přestavět Lobkowiczové. Před zámkem stojí socha Jana Evangelisty Purkyně, který se v zámku narodil. Jeho otec byl totiž na zámeckém panství obročním.

Město opustíte po červené značce, přejdete most a hned za ním se vydáte vlevo na polní cestu. Ta vás dovede k umělé strouze, zvané Malá Ohře. Kdysi přiváděla vodu na mlýn v Budyni. Na jezu, kde strouha začíná, stojí dodnes budova jedné z nejstarších vodních elektráren u nás. Proud dodávala již v roce 1904. Dnes však již elektrárna ani mlýn nejsou v provozu. Podle strouhy dojdete kolem penzionu Myslivna do lužního lesa, kde můžeme vidět běžnou i vzácnou lužní květenu.

Asi na polovině cesty do Budyně nad Ohří projdete malou obcí Kostelec, v jejímž středu stojí barokní kostel sv. Petra a Pavla. Lužním lesem pokračujete až do Budyně. V tomto malém zemědělském městečku stojí zachovalý renesanční zámek, přestavěný z původního gotického hradu. Z historických budov se dochoval vodní mlýn ze šestnáctého století, který je však již řadu let opuštěný. V místním kostele sv. Václava je několik epitafů Zajíců z Hazmburku.