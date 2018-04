Za kolik letos do Chorvatska: levnější budou hotely i jídlo

"Když srovnám cenu za týden v rodinných bungalovech ve druhé polovině července, vychází letošní dovolená o tisíc korun na osobu levněji ," říká Libor Šugárek, ředitel cestovní kanceláře Vítkovice tours, největšího českého specialisty na Chorvatsko.

Další z hotelů v nabídce cestovní kanceláře snížil cenu o pět set korun na osobu. "Týden v hotelu s polopenzí v Poreči letos stojí 8 290 korun," upřesňuje Šugárek.

Podle chorvatského turistického sdružení lehce zdražilo jen mezi Čechy nejoblíbenější ubytování, tedy apartmány. Některé z nich však naopak nabízejí desetiprocentní slevy, informace najdete například na stránkách www.adriatic.hr.

Je tedy velmi pravděpodobné, že také díky příznivějším cenám se do Chorvatska letos vypraví i lidé, kteří chtěli původně jinam, například do krizí těžce sužovaného Řecka. Rapidní nárůst tuzemských turistů na jadranských plážích se však neočekává. "Předpokládáme, že čísla zůstanou na úrovni minulého roku," říká Karin Golubič z chorvatského turistického sdružení. Většina českých rekreantů zamíří na Makarskou riviéru, do okolí Šibeniku a Zadaru.

Supermarkety rozjely slevy

ubytování na majáku Netradičně se lze ubytovat třeba na majáku, už od 20 eur za noc. Možná tu budete úplně sami.

Příznivější budou i ceny v obchodech. Z letáků místních supermarketů i podle svědectví reportéra MF DNES, který oblíbenou destinaci navštívil, vyplývá, že Chorvati se rozhodli něco udělat s dříve ne příliš přátelskými cenami potravin. Pro mnoho Čechů to byl důvod, proč se k Jadranu vypravovali s enormními zásobami jídla.

Při přepočtu na koruny jsou nyní ceny potravin v akcích srovnatelné s těmi v Česku. A co víc - podle billboardů lemujících chorvatské silnice se zdá, že zlaté časy teprve přijdou, supermarkety totiž slibují, že o prázdninách bude ještě levněji. "Velké řetězce mají na ceny podstatný vliv," potvrzuje Libor Šugárek.

Například kilo kuřecích prsou v supermarketu Konzum koupíte za 30 kun, to je při současném kurzu něco víc než 100 korun. Podobně lze pořídit také vepřové maso. Cena za litr mléka se pohybuje mezi 14 až 21 korunami. Půlkilový balíček těstovin vyjde podle chorvatského turistického sdružení na 14 až 28 korun.

Výrazně levněji samozřejmě vyjde ovoce a zelenina, to se v žádném případě nevyplatí vozit s sebou. Třeba kilo broskví či hroznového vína koupíte už za 35 korun a bude určitě lepší než v Česku.

Mořské plody za 400, káva za 18 korun

Ceny jídla v restauracích odpovídají kategorii restaurace a druhu jídla. Mořské speciality - jídla z krevet, chobotnic, ryb, mušlí - stojí samozřejmě více (kolem 400 až 600 korun) než jídla typu pizza, čevabiči či řízek (100 až 150 korun). Káva v kavárně či restauraci vyjde podobně jako u nás na 18 až 35 korun.

Chorvatsko investuje: kánoe, cyklostezky, rafty, čisté pláže

Chorvatsko také začalo více investovat do turistického ruchu. Všimla si toho i západní média a například britské Timesy tuto zemi nedávno zařadily mezi desítku nejlepších světových destinací "pro útěk od každodenních starostí v příštím desetiletí". Nejsevernější poloostrov Istrii nazvaly novodobým Toskánskem.

Přibývají cyklotrasy, stavějí se luxusní hotely

novinky 1 000 kun pokuty zaplatí kuřák, který si zapálí v kavárně či restauraci, kde se to nesmí. Od letos protitabáková pravidla zpřísnila. 114 chorvatských pláží obdrželo prestižní Modrou vlajku za čistotu a kvalitu služeb. Podle měření bylo víc než 92 % pláží čistých.

Chorvatsko investuje zejména do výstavby a přestavby ubytovacích zařízení. Přibylo velmi mnoho čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelů. Nabídka se rozšířila na kongresovou turistiku.

Rekonstrukcí prošly i některé kempy. Před letošní sezonou si navíc můžete být jistí, že si vyberete některý z těch kvalitnějších. Nedávno totiž vyšla příručka, jejíž autoři jednotlivé kempy podrobně hodnotili - více informací na www.camping. hr. Kempy Park Umag a Zaton mimochodem získaly nejvyšší mezinárodní ocenění, jímž se může pochlubit pouze 80 kempů v celé Evropě.

Novinkou jsou také golfová hřiště, v Chorvatsku jich je celkem šest, z toho tři u Jadranu: osmnáctijamkové na ostrovech Brijuni a v Savudriji, v Poreči je cvičné hřiště.

Objevuje se celá řada zážitkových programů, které mají turisty vytrhnout z plážové nudy. Potápění, jízda na raftech a kánoích po řekách, které ústí do moře, vodní lyžování, výlety na čtyřkolkách do vnitrozemí, vyjížďky na okolní ostrovy. Velká je také nabídka agroturistického ubytování ve vnitrozemí.

Přibývá také cyklotras. Kolo se doporučuje vzít si na Istrii, na ostrovy Cres, Hvar, Rab, Pag a další. Na Istrii se už dokonce jely dvě z etap Giro d’Italia.

Na mnoha místech Istrie a Dalmácie můžete vyrazit na koně. Jezdecká centra a jízdárny malých rodinných farem se často nacházejí jen pár kilometrů od pobřeží (více informací dostanete v turistických sdruženích).

Kánoe si můžete půjčit na řece Neretvě, Cetině či na řece Krka - ta nabízí plavbu krásnou krajinou s řadou mlýnů a klášterem na ostrůvku Visovac.

Dočkají se turisté legendární lanovky?

slunečník s sebou Na rozdíl např. od Itálie zde nejsou pláže připravené pro pohodlí turistů, ochranu před sluncem si vezměte s sebou.

Snahu Chorvatska zalíbit se turistům ukazuje také plánované obnovení provozu slavné lanovky v Dubrovníku. Až do devadesátých let ji návštěvníci města považovali za vrchol prohlídky Dubrovníku, utrpěla však válkou a rekonstrukce se protahovala. Podle chorvatského deníku Slobodna Dalmacija je pravděpodobné, že se lanovka rozjede na začátku prázdnin, konkrétně 1. července.

Nepříjemnou novinkou pro kuřáky (a naopak skvělou zprávou pro nekuřáky) může být od letoška zpřísnění protikuřáckých opatření. Už loni si milovníci tabáku museli na svou zálibu zapomenout v restauracích, letos přibývají kavárny, bary a kluby, uvnitř kterých se mohlo kouřit pouze do 10. dubna.

Větší kavárny a všechny restaurace mohou být pouze nekuřácké, pro kuřáky můžou speciálně vyhradit zvláštní kuřárny, v nichž si však nelze objednat jídlo ani pití. Kuřák za porušení zákazu zaplatí 1 000 kun, tedy více než 3 000 korun.

Konkrétně pro Čechy se moc nemění. I letos je možné vycestovat jen s občanským průkazem (s kartičkou vydávanou od druhé poloviny roku 2000, obsahující strojově čitelnou zónu). Nesmí být nijak poškozená. Do letadla však české ministerstvo zahraničních věcí doporučuje cestovní pas.

"Může se také stát, že některé autopůjčovny budou žádat k předložení pas," říká Karin Golubič z Chorvatského turistického sdružení. Občanky však akceptují všechny hotely. Dokonce na ně můžete jet i do sousední Černé Hory. Chorvatsko loni zrušilo povinnost vstupního formuláře pro dítě, které necestuje se svými rodiči; není proto třeba vyřizovat úředně ověřený souhlas zákonných zástupců.

Stejně jako v minulých letech sem většina lidí pojede autem. Nicméně z Česka k Jadranu létá několik společností: nízkonákladová SmartWings startuje z Prahy do Splitu čtyřikrát týdně, ČSA zamíří do Splitu (jednou týdně) i Dubrovníku (dvakrát týdně). CCA odlétá z Ostravy i Brna směr Zadar a Split.

kolik zaplatíte za potraviny a drogistické zboží Ceny jsou orientační, vycházejí z údajů chorvatských supermarketů