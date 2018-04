Za klidným spánkem do Benátek

V Benátkách se v autech a na motorkách nejezdí. Nejezdí tu ani tramvaje ani autobusy. Kilometry kanálů tu brázdí jen malé motorové čluny a gondoly. I když vodní cesty mají klasické dopravní značení, provoz na nich není zdaleka tak hlučný, v noci pak vůbec žádný.

Ovšem člověk, který žije v centru Prahy, může mít s usínámím dokonce problémy. Ticho je až poněkud tísnivé. Náhodný noční chodec balancující na uzoučkém chodníčku v úzké uličce vyvolává dojmem pochodujícícho regimentu těžkooděnců.

Kolik co stojí

Po vodě se v Benátkách dopravuje všechno. Lidé, zboží, nábytek, nemocní do nemocnic i mrtví na hřbitov. Loď bude ostatně to první, co uvidíte, ledva opustíte halu nedalekého letiště San Marco. České aerolinie sem od 1. dubna létají každý den. Letenka stojí zatím 3 990 korun.

Vodní taxi zbruba pro šest lidí vás vyjde podle toho, kam až se necháte dovézt, tak na 20 až 60 eur. Můžete ovšem použít i levnější velkokapacitní loď. Ta vás ale doveze jen do přístavu. Dál už budete muset pěšky nebo opět jen malou lodí.

Za hodinovou projížďku v typické černě lakované gondole připomínající ze všeho nejvíc rakev dáte 80 eur. Je to ostatně jen pro notorické romantiky. Je rozhodně praktičtější vydat se na prohlídku pěšky. Nic to nestojí, dostanete se všude, všechno uvidíte a všechno také můžete ochutnat.

Ubytování se dá v Benátkách pořídit už za 80 eur. Místní znalci ale tvrdí, že pravděpodobně nebudete mít nad hlavou střechu. V docela komforním hotelu stojí noc ve dvoulůžkovém pokoji kolem 130 eur, ale nebývá často k mání. Takže vám většinou nabídnou noc tak za 190.

Italská kuchyně je vyhlášená a sladkosti takřka nepřekonatelé. Za kávu a porci tiramisu zaplatíte v kavárničce mimo hlavní náměstí bratru 8 eur. Velké a bohatě obložené pizzy a sendviče stojí kolem tří eur, kilo mandarinek euro sedmdesát. Oběd a večeře v restauraci jsou ale podstatně dražší.

Co musíte vidět

Žádný turista nemůže v Benátkách minout náměstí svatého Marka. Tomuto patronovi města ostatně patří kde co. Bazilika i letiště. Je věcí cti, dát si kávu v jedné z nesčetných zdejších kavárniček, ale počítejte s tím, že si připlatíte.

Náměstí sv. Marka ale vstoupilo do turististického povědomí především nekonečnými hejny holubů. Jsou jich tu tisíce a jsou neobyčejně přítulní. Město je z nich sice hluboce nešťastné, protože jak známo svým trusem ničí vzácné umělecké památky, ale atrakce je atrakce. V celém městě se holubi krmit nesmějí, jen na náměstí si to může každý dovolit. Za tímto účelem jsou tu pohotově prodavači s licencí, kteří vám za euro prodají sáček kukuřice.

Pokud své ratolesti dopřejete chvíli, aby si s touto havětí pohrála, bude jistě šťastná. Ptáci jsou skutečně neobyčejně přítulní, sedají na hlavu, na ramena, na ruce a mají tendenci se dokonce pomazlit. Vaše dítě bude sice šťastné, ale velmi brzy také pokryté bílými stříkanci s nevábnou vůní.

A ještě jedno varování. Po náměstí se procházejí urostlí muži s nápadnými jmenovkami na klopě. Mezi spoustou turistů budí dojem, že jsou to průvodci, kteří vám vysvětlí místní historii. Dáte-li se ale s nimi do řeči, přijdete pravděpodobně o velké peníze. Jsou to agenti Moranských skláren. Lapí vás, ani se nenadějete, a odvezou do skláren. Udělají všechno proto, abyste neodjeli s prázdnou.

V bazilice se nemluví

Pokud trpělivě vystojíte dlouhou frontu, budete odměněni krásou a velkolepostí baziliky sv. Marka. Zvenku sice vypadá hodně pravoslavně, ale nenechte se mýlit. Je katolická. Počítejte s tím, že v ní nepromluvíte ani slovo. O fotografování nebo natáčení ani nemluvě. Církev si to nepřeje. Ale pohled na velkolepost 7 400 metrů čtverečních zlaté mozaiky vám to jistě vynahradí a výhled na město z ochozu je impozantní.

Máte-li hlouběji do kapsy, s nákupy v Benátkách moc nepočítejte. Najdete tu převážně jen značkové butiky, drahé obchody s výrobky z kůže a nespočetná zlatnictví. Jestli si chcete odvézt něco typického, pak třeba kouzelnou benátskou karnevalovou masku.

I další pamětihodnosti města rozloženého na 118 ostrovech jsou notoricky známé. Canale Grande, ráj gondoliérů, je dlouhý bezmála 4 kilometry. Ponte di Rialto se svými obchůdky je jedním z nejkouzelnějších mostů na světě, Palazzo Ducale nemine žádný milovník umění. Jsou v něm portréty 72 dóžat a Tintorettův ráj, jeden z největších obrazů světa. V Gallerii dell'Academia visí obrazy Veroneseho, Tiziana i Tintoretta.

Pokud se těšíte na žhavé Italky a Italy, budete zklamáni. Benátčany v uličkách nenajdete. Jen tisíce turistů. Na Italy narazíte jen jako na hotelový personál, obsluhu v obchodech a v restauracích. A na rozdíl od Česka vás budou obsluhovat převážně muži.

I v Benátkách prší

V sezóně sice ne příliš často, ale přece. Přibalte si pláštěnku nebo nepromokavou bundu s kapucí. Uličky jsou skutečně úzké a s deštníkem se v nich nevyhnete. Podmínkou spokojenosti jsou pevné a pohodlné boty. V chladnějším počasí přijdou vhod i silné ponožky. Od nohou je tady opravdu chladno.

V Benátkách je toho hodně k vidění, ale výlet to není nejlevnější. Budiž vám malou útěchou, že Italové, chtějí-li vycestovat, si každý rok musí dokoupit k pasu kolek v hodnotě 30 eur. To platí i pro Českou republiku. Na rozdíl třeba od Maďarska, kam se mohou podívat jen s občankou.

A co na závěr? Snad už jen přání: klidnou benátskou noc.