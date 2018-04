Za klasickou hudbou do Prahy, Ostravy i Litomyšle

Pražské jaro

Od 12. května do 4. června se Praha proměnila ve velkou koncertní síň, která již po jedenasedmdesáté hostí nejstarší, nejznámější a do počtu koncertů nejrozsáhlejší hudební festival Pražské jaro.

Na své si přijdou milovníci klasické hudby, jazzu i world music, a to nejen díky pestrému programu plnému předních umělců z celého světa, ale také díky jedinečným koncertním prostorům, které dokreslí dokonalou atmosféru unikátního kulturního zážitku.

Kromě velkých jmen světové hudební scény a špičkových orchestrů, jako jsou Daniel Barenboim & Staatskapelle Berlin, Gil Shaham & Singapore Symphony Orchestra, Maurizio Pollini, Andreas Scholl & Collegium 1704, Murray Perahia & Academy of St Martin in the Fields, Sakari Oramo & BBC Symphony Orchestra či New London Consortpředstaví letošní ročník také jednu specialitu. Koncerty Pražského jara budou totiž zaměřeny ma hudbu pobaltských národů a představí se také úvod do tříletého cyklu zaměřeného na hudební produkci Španělska a Latinské Ameriky.

Ani během Pražského jara nemůže být opomenuto 700. výročí narození Karla IV. 18. května se Anežský klášter rozezní dobovou hudbou v podání souboru Tiburtina Ensemble.

Vstupenky na koncerty Pražského jara zakoupíte přes eshop, na pokladnách Rudolfina či Obecního domu a na více než 40 prodejních místech v celé České republice.

Janáčkův máj

Na Janáčkův máj do Ostravy přijedou zejména němečtí umělci.

41. ročník mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj bude znít Ostravou a okolím od 20. května do 9. června 2016. Koncerty festivalu budou probíhat na více než deseti místech severní Moravy, některými z nich jsou například Dům kultury města Ostravy, Janáčkova konzervatoř a gymnázium, Landek park, ale také Vítkovický zámek, či katedrála Božského spasitele.

Těšit se můžete nejen na hudební vystoupení světoznámých zpěváků, sopranistů, hudebních virtuózů či orchestrů, ale také na známé dirigenty, taneční vystoupení či mluvené slovo.

Vstupenky je možné objednat telefonicky, emailem či zakoupit na některé z mnoha oficiálních pokladen.

V rámci hudebního festivalu se také již tradičně uskuteční konference JANAČKIANA, letos na téma Problematika retuší, rekonstrukcí a režijních výkladů Janáčkových děl. Konference se uskuteční 2. a 3. června v budově Ostravské univerzity.

Smetanova Litomyšl

Jako každý rok, i letos si v Litomyšli připomenou nejslavnějšího místního rodáka Bedřicha Smetanu u příležitosti konání druhého nejstaršího hudebního festivalu v Čechách. Hlavní náplní programu Smetanovy Litomyšle, která obohatí místní kulturní dění od 9. června do 3. července, budou operní inscenace, galakoncerty, kantáty a písňové večery, v pestré programové nabídce nachází místo i balet, či promenádní koncerty.

Návštěvníci Smetanovy Litomyšle si mohou vychutnat atmosféru nádherného zámku.

Návštěvníci festivalu si mohou vychutnat nejen jedinečnou atmosféru nádherného areálu Státního zámku Litomyšl, který je od roku 1999 zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO, ale také nevšední zážitek z excelentních interpretačních výkonů a zajímavé dramaturgie.

Vstupenky na tuto kulturní událost můžete nakupovat online či v síti prodejen Ticketportal. Pro možnost neustále sledovat veškeré dění festivalu, si stáhněte zdarma mobilní aplikaci Smetanova Litomyšl do svých chytrých telefonů.