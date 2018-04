Za kaplemi na hřebenu Českého středohoří

Na rozcestí značených tras se dáte po červené značce směrem na Litoměřice. Projdete vyhlídkou u borovic, obtočíte se kolem vrcholu Vysokého Ostrého - buď s červenou po silnici, nebo se zelenou lesní cestou pod vrcholovou skálou. Obě značky se spojí ještě před hájovnou Sedlo, kde začíná táhlý výstup na Němčí. Louka v malé osadě, která leží v nadmořské výšce přibližně 600 metrů, nabízí krásný výhled k Milešovce.

Zanedlouho se dostanete pod elektrické vedení, kde stojí malá výklenková kaple. V osadě bývala i větší, zasvěcená Panně Marii, byla však zbořena roku 1970. Červená spolu s modrou pokračuje dál lesem, většinou po rovině, až nad chalupářskou obec Čeřeniště. Sestoupáte do obce, kde je moderní kostelík Panny Marie z roku 1936.

Až půjdete dál silnicí ke hřbitovu, všimněte si na levé straně u hřbitovní zdi zpustlé kapličky se sedlovou střechou. S červenou budete stoupat mezi ovocnými stromy a chalupami až na pláň u Lbína. Na rozcestí odbočíte na modrou, která vás dovede pod rozhlednu na Varhošti. Zda k ní vystoupáte a rozlédnete se, se rozhodněte podle viditelnosti. Výhled na údolí Labe je úchvatný a zajímavá je i samotná stavba.

Po silnici sejdete ze sedla do další chalupářské obce Kundratice. Někdejším klimatickým lázničkám vévodila budova Henrieta. Ještě mezi domy a chatami začnete silnicí stoupat do sedla Holého vrchu, máte ho na levé straně. Skupina čedičových skalek v jeho svahu jsou takzvané Učitelské kameny. Na pravou stranu je výhled k Labi a k Milešovce a také na vzdálené Krušné hory. Minete Holý vrch a za sedlem se ukáže další vrchol. Je to Hradiště s vrcholovou skupinou borovic.

V obci Hlinná, která leží pod ním, je bývalá škola, nyní obecní úřad, krám a hospoda. U zdejší autob usové stanice narazíte na žlutou, která vás povede dál, přes tlučeňskou silnici. Širokou lesní cestou se dostanete ke kapli Jana Křtitele se zvonovou střechou. Mívala i malou kazatelnu, ta ale podlehla zubu času, ale okolo stojící mohutné duby jistě stojí za pozornost. Nad vámi je vrch Plešivec, známý svými jamami v suti, kde se udrží led často až do konce května. Kousek pod vámi je obec Kamýk, pro jejíž siluetu je charakteristické torzo hradní věže. Na obecním úřadě je pamětní síň Bedřicha Smetany a naproti je i hostinec.

Stranou od hlavního silnice je malá náves, kde najdete další kapli v pseudorenesančním slohu. U polní cesty do Řepčic je pak další. Má malovanou stěnu a je z roku 1858. S modrou se ve vsi rozloučíte a dál vás do Kamýckého sedla k hlavní silnici dovede zelená, po níž komunikaci přejdete. Mírným stoupáním dosáhnete lesa, po levé straně je vrch Strážiště. Okolo cesty uvidíte mnoho kupek z jehličí - neklamnou známku toho, že se zde mravencům daří.

Zbývá nám poslední kaple vycházky. Najdete ji asi osmdesát metrů vpravo od cesty a je opět zasvěcena Panně Marii. V létě tu jsou občas malé pobožnosti. Na posledním rozcestí dnešního výletu se můžete dát po žluté vpravo a sejít kolem sportovního hřiště přímo k zastávce vlaku v Libochovanech.

Kdo by si chtěl vychutnat ještě pohled na údolí Labe v oblasti České brány, nechť se zelenou pokračuje až ke Kalvárii - třem křížům na vrcholu příkrého srázu. Pak stačí sejít dolů k Labi a pod tratí dojít též do Libochovan. Trasa výletu měří sedmnáct kilometrů a k orientaci na ní vám dobře poslouží mapa KČT České středohoří východ v měřítku 1: 50 000.