Za kamennými a ledovými jamami do Českého středohoří

V jednom hlubokém zářezu nad tratí je dávno opuštěný porfyrový lom. Podél Labe dojdete až pod Kalvárii (Tři kříže), kam vás serpentýnovou cestou vyvede zelená značka. Projdete kolem někdejšího slovanského hradiště, kaple Nanebevzetí Panny Marie a přes kamýcké sedlo dorazíte až do obce Kamýk se stejnojmennou zříceninou hradu.

Kdo by chtěl, může se zastavit v místní hospodě, ale vaše cesta pokračuje s modrou až ke kapli Jana Křtitele. Vaším cílem nejsou mohutné duby, ale někdejší lom ve svahu Plešivce, jehož suťové pole skrývá neobvyklou zajímavost, ledové jámy.

V prohlubních, které jsou asi pozůstatkem lomové činnosti, se během zimy shromažďuje sníh, který zfirnovatí a v prohlubních vydrží dlouho do jara, některý rok až do poloviny května. Rozhlehlým suťoviskem vás modrá vyvede po kdysi upravené cestě až k vrcholu Plešivce, kde mezi čedičovými balvany rostou veliké a různě členité lípy. I když na velmi chudé půdě rostou pomalu, jsou stále zdravé.

Vrchol Plešivce po výhledu opustíte stále po modré směrem k Trabici, kde je další rozsáhlé lomiště. Modrá značka byla z tohoto důvodu přeložena z hřebene na levý svah. Vy značku opustíte a naopak zůstanete na hřebenové pěšině a dojdete na vrcholovou planinu. Ta je rozbrázděná odstraňováním zeminy i započatou těžbou kamene.

Serpentýnová silnice vám poslouží při sestupu. Na pravé straně budete mít podmanivý pohled na Labe u Brné, na levé straně pak lomové stěny. Ty se sice stále mění, ale různé jehly, skalní stěny, někde z tenkých sloupků nebo se sklářským pískem, to vše je v lomu na Trabici.

Celý svah je rozbrázděn těžkými bagry, které často stojí i na sestupné silnici. Pohledy jsou to zajímavé, ale deprimující. Cestu po silnici skončíte v Kostelním sedle, kde se setkáte opět s modrou. Ta vás dovede dolů do Sebuzína k městskému autobusu. Ale pro úplné poznání vystupte na vrchol Deblíku, cesta ani značka tam sice nevedou, ale terénem to zvládnete. Z horní lomové hrany je pěkný výhled do České brány a k Lovoši. Zda z tohoto místa bude výhled i za dvacet let, je ve hvězdách.

Po sestupu do Kostelního sedla sejdete s modrou dolů do Sebuzína. Kdo by chtěl sestoupit z Deblíku přímo k Labi, bude mít problémy, jelikož ve svahu dole jsou zahrádky a ploty. Ten kdo půjde na vlak, ať raději sleduje modrou okolo kapličky a následný půlkilometr k nádraží dojde po staré silnici. Trasa vycházky měří asi čtrnáct kilometrů, jediná hospoda je na Kamýku.