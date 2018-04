Za jazzem do Hradce Králové

Festival jde dnes do finále v kongresovém centru Aldis. Ještě než zítra k půlnoci dojde na energickou fúzi jazzu, funky a rhythm & blues Marcuse Millera, který rád spolupracuje i s popaři včetně Eltona Johna a Bee Gees, publikum čekají další jazzové persony.



Stivín, Haurand, Humair



Jednou z nich bude i improvizátor a multiinstrumentalista Jiří Stivín. "Letos slaví šedesátiny, tak jsem mu nabídl, zda by si u nás nechtěl zahrát a ať si vybere s kým. Přijede tedy se sestavou, s níž vystupuje v zahraničí: s německým kontrabasistou Ali Haurandem a fantastickým francouzským bubeníkem Danielem Humairem," říká dramaturg festivalu Martin Brunner. K dalším účinkujícím patří soulová Angličanka Julieta Robertsová, romští potomci slavného kytaristy Django Reinhardta, kteří hrají romský swing a říkají si I Gitanos, americký "folkový" kvartet Springhill z Montany či renomovaná norská zpěvačka Karin Krog.

MŮŽE SE HODIT

Vstupenky na hlavní koncerty stojí 350 korun, permanentka na oba 550 korun, studentské vstupné, 150 korun za večer. www.jazzgoestotown.com

"To je velká osobnost známá ze spolupráce s Johnem Surmanem nebo Big bandem Dona Ellise," říká Brunner. Publicista a konferenciér přehlídky Vojtěch Hueber říká, že bez big bandu to není ono, tak se opět do Hradce vrátí www.bend.cz s novým repertoárem lídra Kryštofa Marka a se saxofonistou Tony Lakatošem. Důstojným náhradníkem pro páteční večer za původně ohlášeného Eberharda Webera bude srbský saxofonista a skladatel Boris Kovač se svým LaDaABa Orchestrem. Název Kovačovy kapely, žánrově podobné divočejšímu Kusturicovu bandu, lze rozšifrovat jako La Danza Apocalyptica Balcanica.

"Festival už má svoje tradiční schéma, ale jeho hlavní záměr je přinášet pestrou aktuální nabídku muziky pro všechny hudební fandy tohoto žánru i pro posluchače, kteří se s jazzem a pro něj typickou improvizací setkávají poprvé. Dramaturgie je nakročena moderně, ale všechno závisí samozřejmě na penězích. Pokud se na pódiu Aldisu objeví dražší položka, jako třeba vloni Big Band Davea Hollanda nebo letos Miller, potom už na další bandy moc peněz nezbude," říká Brunner.



Čas na procházku



Oba koncerty začínají v 19 hodin, kdo by si chtěl v Hradci Králové ukrátit čas, může se projít centrem města proslaveným moderní architekturou Josefa Gočára a Jana Kotěry či navštívit Muzeum východních Čech, které nabízí expozice Vídeňské dvorní a stolní stříbro, Design československých elektrospotřebičů 1950-1980 či Josef Sudek - Fotografie Hradce Králové.