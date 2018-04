Za hradby Křivoklátu pronikne advent

"Advent na Křivoklátě pořádáme od roku 1993. Letos to ale budou jen tři adventní víkendy. Poslední víkend před Štědrým dnem totiž vychází na dvaadvacátého a třiadvacátého prosince, a to už by mnoho návštěvníků nepřišlo. Navíc i řemeslníci, kteří tu budou mít svůj staročeský jarmark, a další účastníci vystoupení jsou jenom lidi a také si potřebují na Vánoce leccos obstarat," vysvětlil vedoucí Správy hradů Křivoklátska Ivan Kasalický.

Program letošních adventních víkendů se skládá z tradičních i nových akcí. "Budou tu věci, které lidi znají, ale také spousta nových akcí. Raritou letošního adventu na Křivoklátě bude patrně představení tří Rybových vánočních mší. Jednou představí Rybovu mši Hej, mistře soubor Václav z Čisté na Rakovnicku, stejnou mši chystá už tradičně i smíšený sbor SUDOP. Českou mši půlnoční od Jana Jakuba Ryby pak uvedou Křivoklátští hudci," řekl Kasalický.

Mezi lahůdky letošního programu bude podle organizátorů jistě patřit nedělní představení pražského divadla Říše loutek, které společně s pražským sborem Radost předvede velkou loutkovou vánoční hru. Těšit se mohou příznivci písničkáře Jaroslava Hutky i rakovnické skupiny Hradní Duo. Ta zde na svém koncertě pokřtí nové CD. Chybět nebudou ani čerti a Mikulášové, kteří se sejdou u vánočního stromu s nadílkou 8. prosince, a samozřejmě řemeslníci.

Lidé si budou moci prohlédnout betlém, který vyřezali řezbáři na letošním Křivořezání. "Betlém je umístěný v Královském paláci a uvidí jej tedy ti, kteří půjdou buď na prohlídku hradu nebo na některý z koncertů. Zcela zpřístupnit jsme ho bohužel nemohli ze dvou důvodů. Jednak se nám nikam jinam nevešel a jednak jsme se trochu báli, že kdybychom jej neměli na očích, mohly by se některé figury ztratit nebo zničit," vysvětlil Kasalický.

Kromě betlémů ale mohou zájemci vidět vánoční výstavu ve věži Huderka nebo výstavu obrazů Lenky Hejdové v informačním centru CHKO v Křivoklátě. Ani letos nemusí mít návštěvníci adventního programu na Křivoklátě obavy z drahého vstupného. Děti zaplatí za vstup na jarmark, výstavu a představení na nádvoří patnáct korun, dospělí dvojnásobek. Pouze koncerty Jaroslava Hutky a Hradního Dua jsou pro dospělé návštěvníky dražší o dvacet korun. "Na adventu nechceme vydělat, ale chceme se setkat s lidmi, kteří k nám přijedou po náročné sezoně zastavit a popovídat si," tvrdí už několik let o smyslu adventních akcí pracovníci hradu.



ADVENT NA KŘIVOKLÁTĚ

1. prosince

11.00 Křivoklátští hudci - dospělí: vánoční koncert 14.00 Krytové divadlo ORFEUS: Pohádka o dvanácti měsíčkách 15.00 Kolegium fidle dolce: vánoční koncert 16.00 Krytové divadlo ORFEUS: Vedla cesta do Betléma...

2. prosince

10.30 Adventní Mše svatá 13.30 Bezharmonie: vánoční koncert 14.30 Chaire, Josef Krček: O vánocích zpívám... 16.00 Říše loutek Praha a sbor Radost Praha: Nám, nám narodil se

8. prosince

11.30, 13.00, 15.30 Alla Breve, soubory La Fiamma a Anello: Vánoce s La Fiammou 12.15, 14.15 Akademie Tábor: vánoční hra 14.00 Smíšený pěvecký sbor Václav: vánoční koncert 14.45 Pěvecký sbor Pavouček, Rakovník, 3. ZŠ 15.15 Mikuláš s anděly a čerty: Mikulášská nadílka 16.30 Jaroslav Hutka: vánoční koncert

9. prosince

10.30 Adventní Mše svatá 11.30 Akademie Tábor: vánoční hra 13.00 Siloe Cantus: vánoční koncert 14.00 Divadlo STUDNA a KOŇMO: Byla cesta, byla ušlapaná... 15.00 Křivoklátští hudci a hosté: J. J. Ryba II. Česká mše půlnoční 16.15 Hradní Duo: vánoční koncert, křest nového CD

15. prosince

11.00, 12.30, 14.00 Taneční skupina Šlojíř: taneční vystoupení 13.45, 15.30 Akademie Tábor: vánoční hra 13.30 Orchestr ZUŠ v Novém Strašecí: vánoční koncert 14.30 Taneční a dramatický obor ZUŠ: Advent po Strašecku 15.00 Smíšený sbor SUDOP: J. J. Ryba Česká mše vánoční 16.30 Sdružení Děti Křivoklátska: Křivoklátské jesličky

16. prosince

10.30 Adventní Mše svatá 11.30, 13.00 Akademie Tábor: vánoční hra 14.30 Ludus Musicus: adventní koncert 16.00 Zapomenutý orchestr země snivců - Par Avion: koncert