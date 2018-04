Za historií Hukvaldského panství

Tentokrát se vydáme na výlet po cykloturistické trase č. 6006, která má historické téma. Na cyklotrasu, která opět tvoří okruh, je možno "nastoupit" prakticky kdekoliv. Pokud přijedete autem, vhodné jsou buď přímo Hukvaldy nebo rekreační oblast Olešné ve Frýdku-Místku.

SPATŘIT LZE I JELENY

Při startu z Hukvald, které proslavil rodák - vynikající skladatel Leoš Janáček, zřejmě neodoláme návštěvě známé zříceniny středověkého hradu. Po prohlídce hradu, můžeme si ji ale také nechat na závěr našeho výletu, nasedneme na kola a ujíždíme z kopce kolem parkoviště a rybníku (zde vpravo) do místní části Sklenov. Bočními cestami a cestičkami projedeme obcí Fryčovice, kterou založil olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku podle lokátora Fritze, jenž vesnici vyměřil v letech 1258-1267. Tam můžeme využít jízdárny a v nedaleké oboře spatřit stádo jelenů.

ZKÁZU PŘINESLI ŠVÉDOVÉ

Z Fryčovic nás cyklotrasa zavede do městečka Brušperk. Jeho založení uložil kdysi biskup Bruno ze Schauenburku rychtáři Jindřichovi z Fryčovic a rychtáři Bertholdovi ze Staříče. Značný význam pro další rozvoj měla městská práva. K nejdůležitějším patřilo právo trhu a tato tradice se uchovala dodnes. Obyvatelé se živili řemeslem a zemědělstvím. V roce 1643 Švédové město vypálili, hradby rozbořili a obyvatelstvo skoro vyvraždili. Město mělo také hrdelní právo, na nějž jedinou památkou jest ortel smrti nad kostelníkem Hulou a pojmenováním vrch "Babí vrch" na "Šibenici." Dnešní město Brušperk je známé především jako rodiště spisovatele, literárního kritika, profesora Vojtěcha Martínka. Památník tohoto rodáka je otevřen od pondělí do pátku od 14.00 do 18.00, v sobotu a neděli od 15.00 do 17.00 hodin.

DŮL JAKO KONTRAST

Po občerstvení v některé z místních hospod či restaurací pokračujme kolem Brušperské přehrady a stále fungujícího dolu Staříč (jaký kontrast s předcházející historií), kde můžeme využít návštěvy expozice moderních způsobů dobývání ve Cvičné štole. Ta nám alespoň trochu může ukázat, jak to vypadá v podzemí monstra, kolem kterého jsme před chvíli projížděli. Otevřeno je přes týden od 6.00 do 13.00. Vyplatí se však nejprve informovat o otvírací době například v informačním centru. Třeba jsme se trochu poučili, a tak pokračujeme dále přes obec Sviadnov, kde je Jízdárna Pod Štandlem, která má otevřeno celý týden od 8.00 do 18.00. Poté dojedeme na Olešnou.

NÁMAHA BUDE ODMĚNĚNA

Po odpočinku pokračujeme do obce Palkovice, kde nám cyklotrasa nabídne dvě různé možnosti. Buď přes Myslík, mírnějším ale delším stoupáním s následným sjezdem do Kozlovic, a nebo větším stoupáním na Palkovické hůrky a dále nádherným lesním traverzem (pozor na trochu poničené cykloznačení - je třeba se držet stále zhruba po vrstevnici) kolem skoro celých hůrek rovněž na okraj Kozlovic. Zvýšená námaha na této variantě cyklotrasy však bude odměněna pěknými výhledy od Hotelu Barborka přímo na Palkovických hůrkách, kde můžeme doplnit nejenom tekutiny.

OBCI VLÁDLI VOJVODOVÉ

Sjedeme tedy na okraj Kozlovic - vesnice Valašských vojvodů. S údaji o Kozlovicích se setkáváme již od 13. století, avšak tehdejší název byl Pozmansdorf. Od konce 15. století začíná Valašská kolonizace. Valaši se řídili takzvaným Valašským právem dlouhodobě osvobozeným od daní při osidlování. Vytvořili valašské obce, měli své vojvody a také valašský soud. V Kozlovicích sídlili valašští vojvodové 200 let až do roku 1764. V dnešních Kozlovicích se snaží zachovat valašské tradice především v lidové kultuře. A z Kozlovic dojedeme pohodovou projížďkou zpět do Hukvald. Pouze závěrečné stoupání kolem památníku Leoše Janáčka (otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin) možná někteří budou muset absolvovat pěšky. Trasa Za historií Hukvaldského panství je středně náročná cykloturistická trasa, ve variantě přes Palkovické hůrky náročnější. Nese označení 6006 a její délka je 37 kilometrů.