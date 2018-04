Za havajskými tradicemi do parku Pu´uhonua O Honaunau

11:39 , aktualizováno 11:39

Pro návštěvníky, kteří zavítají na Velký ostrov Hawaii a zajímají se především o původní havajské tradice, doporučuji návštěvu Národního historického parku Pu´uhonua O Honaunau (doslova Posvátné útočište v Honaunau). Je to malý cíp pobřeží, nacházející se na západní straně ostrova, který v 15. až 19. století poskytoval bezpečný azyl lidem, kteří porušili kapu (tabu), ženám, poraženým bojovníkům či obyčejným zločincům. Takoví jedinci sem museli doplavat z moře; to nebylo až tak snadné, jak by se mohlo zdát, protože byli nuceni překonávat silné proudy a ostré útesy a v neposlední řadě riskovali i napadení žraloky.