Za golfem i do přírody se vydejte do Vysokého Újezdu

Česká republika jako místo určení pro milovníky golfu stále více táhne. Důkazem je i European Tour, prestižní golfový turnaj, který se po třech letech vrací do srdce Evropy. Vyrazte s portálem Kudy z nudy do Vysokého Újezdu u Prahy a vychutnejte si údery těch nejlepších golfistů světa i výlet do Českého krasu.