Za flamenkem do Sevilly

ALCAZAR

Už v roce 931 nařídil maurský panovník Abd Al Raman stavbu paláce, jemuž nynější tvář vtiskl ve 14. století král Petr Krutý. Dnes můžete za ohromnými zdmi obdivovat zdobnou gotiku promíšenou s maurským slohem i prvky renesance či baroka. Každá generace, jež tudy prošla, zde zanechala své stopy. K palácům patří též rozlehlé okrasné zahrady. RAKETA Z EXPA

Za vodou řeky Guadalquivir se tyčí model evropské rakety Ariane. Je to jedna z dominant vylidněného výstaviště Světové výstavy Expo 1992. Zašlou slávu připomínají stožáry lanovky obepínající areál. Z výšky to musel být kouzelný pohled na národní pavilony. PARQUE DE MARIA LUISA

Dokonce i v nejkrásnějším městském parku, hned vedle Plaza de Espaňa, se staví! Kupodivu zdejší subtropická zahrada vás ochrání nejen před blízkým automobilovým ruchem. Citroníky, magnolie či palmy pohltí i rachot sbíječky. Zde vás spíš vyruší některý z davu běžců. TORRE DEL ORO

Nedaleko Mozartovy sochy stojí Zlatá věž ze 13. století. Dnes je to „jen“ kamenné námořní muzeum na břehu řeky Guadalquivir, ale v dávných časech bývala tahle obranná varta pokryta zlatem a zářila na ostrém sevillském slunci do dáli. Vstupné: 1 euro, v úterý zdarma. KATEDRÁLA

Třetí největší katedrála světa vyrostla v 15. století na místě pobořené mešity Almohad. Katedrála je tak ohromná, že do objektivu se prostě nevejde. V sakristii se nechte oslnit září zlatého pokladu, zastavte se také u katafalku, jenž prý ukrývá ostatky mořeplavce Kryštofa Kolumba. PLAZA DE ESPAŇA

Monumentální půlkruhový palác je pozůstatkem první sevillské světové výstavy z roku 1929. Na dvousetmetrové procházce podél vnitřního oblouku jsou náramnou turistickou atrakcí koutky všech španělských provincií s erbem na stěně ochozu a keramickou mapou každé oblasti na zemi. GIRALDA

Bývalý minaret zničené mešity Almohad je dnes dominantou historické Sevilly. Ze stometrové výšky nabízí výhled na Sevillu. Z ochozu ověšeného 25 zvony uvidíte jen les bílých střech. Nahoru nevedou schody, ale 35 šikmých ramp. Pozor na zvrtnutí kotníku! Vstupné: platí zde lístek do katedrály za 6 eur.