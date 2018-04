Za exotikou v zimě zamíří 100 tisíc Čechů. Kam a za kolik?

Průměrná cena zájezdů do vzdálených exotických destinací je od 30 000 Kč. Tuto zimu se bude z České republiky létat přímými charterovými spoji do Mexika, Keni, na Kubu, do Indie, na Srí Lanku, do Thajska, Dubaje, Ománu, na Azorské ostrovy, na Jamajku, na Maledivy, do Salvadoru, Venezuely a Brazílie.

Pro individuální cesty do tepla během naší zimy je však vhodná celá jižní polokoule, tedy například Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika, Chile a Argentina, především Patagonie.

Klienti hlavně z větších měst

Zájem o exotické zájezdy mají spíše klienti z velkých měst, především z Prahy, uvedl Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. "Důvodem jsou vyšší průměrné příjmy a také fakt, že například zejména Pražané jsou mnohem více 'mezinárodně naladěni' než obyvatelé českého venkova. Pražané jsou i díky přítomnosti množství zahraničních turistů či firem zvyklí na mezinárodní prostředí, a proto jsou v uvažování o dovolené více otevřeni úvahám o vzdálených exotických a dosud nepoznaných destinacích," vysvětluje Okamura.

Spolu se zvyšující se životní úrovní v ČR se dá předpokládat, že zimní exotická dovolená bude v nejbližších letech aktuální pro stále větší vrstvu obyvatel naší země. Nemluvě o tom, že v mnoha českých rodinách již pevně zakotvil trend dvou dovolených za rok.

Výhoda firstmomentu

Mnohé cestovní kanceláře zavedly na prodej zimních zájezdů tzv.firstmomenty. To znamená, že první kupující mají možnost výběru z nejbohatší nabídky za zvýhodněné ceny - oproti cenám zájezdů v sezoně můžete ušetřit až 30 %.

Součástí těchto nabídek jsou další výhody - např. CK Fischer nabízí rodinné pobyty pro dvě děti zdarma. "Úplnou novinkou pak je prodej tzv.promopokojů, což znamená, že v nejžádanějších hotelích ve vybraných destinacích mohou zákazníci získat při koupi prvních deseti zájezdů 15% slevu," uvedl pro iDNES.cz mluvčí CK Fischer Dan Plovajko.

Exotika "za rohem"

Egypt

K exotickým destinacím se řadí i Egypt, ceny zájezdů do této destinace ale "exotické" rozhodně nejsou. Jen pro srovnání – zatímco v roce 1990 se dal týden v Egyptě pořídit za devět průměrných měsíčních platů, letos vám na to bohatě stačí necelý jeden.

V Egyptě je teď kolem 33 stupňů Celsia a osm dní s polopenzí ve tříhvězdičkovém hotelu v letovisku Hurghada se dá pořídit od necelých 10 000 korun (např. na www.zajezdy.cz)

Tip: Rudé moře je rájem potápěčů a na své si tu samozřejmě přijdou i milovníci historie. Pokud budete mít možnost, vyjeďte si na několikadenní výlet lodí po Nilu, z Asuánu pak neváhejte s výletem k chrámům v Abú Simbelu.





Tunisko

Velice výhodné jsou právě teď pobyty v Tunisku, kde je teplota 29 – 32 stupňů, moře má 25 stupňů a týden na ostrově Djerba s polopenzí v tříhvězdičkovém studiu seženete za necelých 8000 Kč (www.fischer.cz).

Tip: Při pobytu v Tunisku je turistickou "nutností“ vyjet do pouště, pokud možno alespoň na dva tři dny. Zjistíte, že poušť není rozhodně jen písek!





Kanárské ostrovy

Klasikou jsou Kanárské ostrovy, kde je kolem 26 stupňů, týden na ostrově Gran Canaria v apartmánech se dá pořídit od 10 tisíc (www.canariatravel.cz). Tradičně nejsušší a nejteplejší je ostrov Fuerteventura, nejdražší a nejútulnější Lanzarote. Všechny kanárské ostrovy mají dokonalou turistickou infrastrukturu (zábavní a vodní parky pro děti, golfová hřiště, půjčovny sportovního vybavení, diskotéky...).





Kypr

Východní Středomoří je prosluněno až do půlky listopadu. Kypr má tu nevýhodu, že je tu pobyt kvůli místní nadhodnocené měně poněkud dražší, nicméně slunečné a teplé počasí je stoprocentně zaručeno. Teploty vzduchu se pohybují kolem 27 – 29 stupňů a voda má 26. Týden s polopenzí je od 13 tisíc korun (www.last.cz).

Tip: Při pobytu na Kypru neváhejte s návštěvou pohoří Troodos s proslulými pravoslavnými kláštery.





Turecko

V Turecku je právě poněkud chladněji než na Kypru, vzduch má 23 stupně, ovšem 13 dní letecky s polopenzí v tříhvězdičkovém hotelu na Turecké riviéře se dá pořídit už za 8000 (www.invia.cz). Turecká kuchyně je skvělá, restaurace levné a dá se tu báječně nakupovat i smlouvat.

Exotické dálky

Kuba

Opravdovým hitem letošního podzimu je Kuba. Last minuty pobytů se pohybují kolem 30 tisíc za deset dní www.rudolfreisen.cz nabízí doslova poslední minuty (je vidět ubíhající count down) za 22 300 korun. Na Kubě je 33 stupňů, Karibik má 27.

Tip: Ceny pobytů na Kubě mají neuvěřitelné rozpětí, od 30 do 50 tisíc i více za hotel stejné kategorie ve stejném letovisku. Rozhodně se vyplatí chvíli u internetu klikat, než si vyberete tu pravou cestovku. Jinak na Kubu si raději pro jistotu přibalte všechno, co můžete potřebovat, včetně takových maličkostí, jako je třeba aspirin.





Dominikánská republika

Na vedlejším ostrově Hispaniola je turistickým rájem Dominikánská republika. Hotely tu vesměs nabízejí program all inclusive, v letovisku Puerto Plata (Atlantický oceán) můžete strávit devět dní ve 4hvězdičkovém hotelu od 32 tisíc, v letovisku Punta Cana (rozhraní Atlantiku a Karibského moře) od 28 990 korun (www.invia.cz).

Tip: Jako suvenýry se nejčastěji vozí místní domorodé vyřezávané sochy, obří mušle a naivistické obrázky - většinou ovšem od umělců z Haiti.





Thajsko

Na předních žebříčcích popularity se drží i Thajsko. Tam je právě kolem 30 stupňů a 10 dní ve čtyřhvězdičkovém hotelu se snídaní na ostrově Phuket seženete už od 23.000 korun (www.centrumzajezdu.cz).

Tip: Letovisko Pattaya je už passé, "in“ je jezdit na ostrovy. Thajsko je nákupní ráj, stačí vyjet jen s kreditkou, všechno ostatní si koupíte za úžasné ceny přímo na místě. Neváhejte s návštěvou Bangkoku, nádherná je příroda severního Thajska.

Upozornění na závěr

Až budete "brouzdat" po internetu a hledat nejvýhodnější zájezd, obrňte se trpělivostí! K základním cenám, které na serverech inzerují, musíte vždy připočítat všechny palivové, letištní a další příplatky. Výsledná cena se pak od té proklamované často liší o tisíce, navíc se v poplatcích liší i jednotlivé cestovky.