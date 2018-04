Za exotikou přímými lety z Česka. Místa, kam se letos nejvíc pojede

Nejpopulárnější destinací je tradičně Kuba, následují Spojené arabské emiráty a Thajsko. Stoupá také zájem českých turistů o několikadenní plavby lodí po Karibiku, proto cestovní kanceláře zařadily na tento rok více typů těchto zájezdů - letos navíc nově v kombinaci s navazujícími přímými charterovými leteckými spoji.

V letošní sezoně se bude přímými charterovými lety z České republiky létat na zájezdy do Mexika, Keni, na Kubu, do Indie, na Srí Lanku, do Thajska s možností pobytu v Singapuru či Hongkongu, Ománu, na Azorské ostrovy, na Jamajku, na Maledivy, do Salvadoru s možností pobytu na Hondurasu, do Venezuely s možností pobytu v Peru, do Spojených arabských emirátů a do Brazílie.

Mimochodem - historicky první přímý charterový let z České republiky do exotiky se uskutečnil v roce 2000 do Thajska.

Strávit alespoň část dlouhé české studené zimy někde v teple láká stále více Čechů, proto byla v minulé sezoně většina těchto zájezdů vyprodána. "Hlavním důvodem je zvyšující se životní úroveň Čechů a tím i stoupající průměrné příjmy," komentuje situaci Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Luxus i v letadle

Cestovní kanceláře začaly v poslední době také nabízet u některých dálkových charterových leteckých spojů z České republiky sedadla typu "business class" - tzn. s větší pohodlnější sedačkou a větším místem pro nohy včetně lepšího servisu a jídla během letu i před letem (VIP salonek na letišti, oddělené odbavení atd.). Příplatek činí zhruba 12-15 000 Kč na osobu a tato místa, ačkoli jich je v letadle jen několik, jsou vyprodána prakticky jako první.

"Svědčí to o stále vyšším podílu solventních Čechů v naší zemi a zájmu o pohodlné luxusnější služby, za které si již někteří Češi dokáží připlatit," vysvětluje Tomio Okamura.

A kolik zaplatíte za zájezdy do exotiky? Do 30 000 Kč na osobu si lze zakoupit zájezd například do Spojených arabských emirátů (Dubaj), do 40 000 Kč do Indie, Keni, Brazílie, Thajska či na Kubu, do 50 000 Kč do Salvadoru, Mexika či Dominikánské republiky. Nejdražšími zájezdy jsou pak Mauritius, Seychely či Maledivy, kde se cena pobytu pohybuje zpravidla od 50 000 Kč na osobu.

Průměrná cena jednoho zájezdu do teplé exotiky se pohybuje v České republice kolem 40 000 Kč na osobu. Cenově výhodnější nabídky lze sehnat v rámci prodeje last minute.