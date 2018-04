Za exotikou a keporkaky do Dominikánské republiky

Může se hodit Kolik stojí zájezd Zájezdy do Dominikánské republiky jsou prodávány se stravováním all inclusive, takže při pobytu nemusíte utratit ani korunu. Třináctidenní pobyt v tříhvězdičkovém hotelu se dá pořídit od 28 990 korun. Jednodenní výlet za velrybami na poloostrov Samaná stojí od 50 dolarů. Co si odtud přivézt

Nejoblíbenějšími suvenýry jsou umělecké výrobky (vyřezávané sochy, naivistické obrázky) a obří mušle. Výborné pivo Presidente (lahve o obsahu 0,7 litru, v každé vísce skvěle vychlazené) stojí od jednoho dolaru, oběd v místní hospůdce od tří dolarů.