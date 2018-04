Za dalekými rozhledy na nejvyšší stolovou horu Česka

Odkud kam: Z Děčína na Děčínský Sněžník a přes Dolní Žleb nazpátek do města

Délka: cca 48 km

Obtížnost: Vysoká

Typ kola: Horské

Proč tam jet: Daleké výhledy na pískovcové stolové hory v Česku i Německu stojí za prudké stoupání.

Ulicemi Děčína se proplétáme od Tyršova mostu pod Pastýřskou stěnou. Ve čtvrti Červený vrch odbočujeme na červenou turistickou značku. Chvíli jedeme po rozbité asfaltce, která se časem změní na lesní pěšinu. Po ní stále stoupáme až do vesnice Sněžník.

Projíždíme obcí a na rozcestí u Hřebenové boudy odbočujeme doprava znovu do kopce. Necelé dva kilometry silničky nás dělí od vrcholu Děčínského Sněžníku.

Za dalekými výhledy

Na náhorní plošině stojí stará kamenná rozhledna a turistická chata s hospodou. Výhled je odtud daleký a kouzelný. Dominantní jsou především skalní věže, stěny a města na české i německé straně Labských pískovců a Českosaského Švýcarska.

Po návratu do obce Sněžník pokračujeme v původním směru. Užíváme si nekonečně dlouhého sjezdu do Maxiček. Tady jsme už velmi blízko Děčína, stačilo by pokračovat po silnici stále dolů už jen pár kilometrů.

My však raději uhneme doleva na žlutou turistickou značku a po pár stech metrech se ocitneme na příjemné lesní cestě. Houpe se nahoru a dolů a kroutí se v zajímavých zatáčkách. Jen co se pěšina začne sklápět podél Dolnožlebského potoka, připravte si prsty na brzdové páky. Kamenitá stezka po vlhkých kamenech doslova padá dolů.

Pískovcovou stolovou horu Děčínský Sněžník (723 m) tvoří svrchnokřídové turonské pískovce. Hora je téměř celá zalesněná, většinu jejích svahů pokrývají smrkové porosty, v menší míře se vyskytuje borovice, modřín a buk, pro vrcholovou část jsou typické i břízy a jeřáby. Obvod vrcholové plošiny lemují několik desítek metrů vysoké pískovcové stěny, jejichž lámáním a zvětráváním vznikly četné pseudokrasové jeskyně se stěnami pokrytými fluoritem. Malá část těchto prostor (cca 0,09 ha) je chráněna coby přírodní památka Jeskyně pod Sněžníkem. Daleké kruhové rozhledy se nabízejí ze 33 m vysoké kamenné rozhledny. Ta pochází z roku 1864 a patří k nejstarším u nás. Vyhledávané jsou i některé vyhlídky - např. Drážďanská vyhlídka na severozápadě a Koňská hlava na východě. (Wikipedie)



Do hospůdky U Kosti

Úzkým lesnatým údolím vjíždíme do širokého skalnatého údolí Labe. V Dolním Žlebu se nezapomeňte zastavit v horolezecké hospodě U Kosti. Neříká se jí tak podle skeletu, ale podle provozovatele Kosti, který kromě jiného shromažďuje popisy všech nových horolezeckých výstupů v Labském údolí.

Po labském břehu jedeme v úžasné skalní kulise nazpátek do Děčína.

Pohled na děčínský zámek a řeku Labe

Zdroj: www.czechtourism.cz

Dojem: Na okruhu se pořádně zapotíte. Vystřídáte na něm hladké asfaltové silnice, lesní cestičky i kamenité stezky. Odměnou za výběr této trasy jsou dva dlouhé sjezdy, trestem jedno nekonečně dlouhé stoupání.



Klikněte na mapu pro originální velikost

Zdroj: Shocart.cz