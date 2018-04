Za bratry Čapkovými do hor Brend

Na náměstí zaujme Malejovského sousoší bratří Čapků, místní zajímavostí je i

ukázka "zkamenělého lesa" v podobě tzv. araukaritů - úlomků prokřemenělých

dřevin nalézajících se v okolních karbonských usazeninách. Na počest bratří

Čapků byla pojmenována červeně značená cesta z Úpice přes severozápadní

část Jestřebích hor.

Další zajímavá trasa, avšak značená zeleně, stoupá z Malých Svatoňovic na vrcholek Žaltmanu. V Mariánských sadech míjí skupinu kapliček a štoly někdejších uhelných dolů. Poté už jde trasa převážně lesem až na skalnatý vršek Žaltmanu, zvýrazněný kovovou konstrukcí volně přístupné rozhledny. Za jasného počasí je odtud vidět daleko do zvlněné krajiny mezi Krkonošemi a Broumovským výběžkem.

Ze Žaltmanu se turista může vydat za dalšími zajímavými partiemi Jestřebích hor. Asi jeden a půl kilometru dále po zelené značce mine už zmíněnou osadu Paseky a po lesnatém hřbetu hor může pokračovat do železniční zastávky Petříkovice. Z Pasek lze také sejít po červených značkách do dva kilometry vzdálených Radvanic nebo se vydat opačným směrem na Cestu bratří Čapků. Po ní je to nejblíže k hornímu konci Markoušovic. Trasu přes osadu Na Horách lze využít k návratu do

Malých Svatoňovic.