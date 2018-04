Za betlémy do Dvora Králové

. Od nádraží směřujeme po červená turistická značce, po níž projdeme celé putování do historického centra Jaroměře. Město postihly časté požáry, a tak jeho historii připomíná především gotický, děkanský kostel svatého Mikuláše z první poloviny čtrnáctého století a vedle kostela stojící měšťanská brána se zvonicí. Labským údolím, proti proudu řeky, dojdeme k prvnímu z cílů putování, ke Kuksu. Malá vesnička, založená Františkem Antonínem Šporkem v místě minerálních pramenů roku 1694, je světově pruslulá barokním areálem zámku, špitálu a drobných staveb. Do dnešních dnů se dochoval jen špitál s kotelem Nejsvětější Trojice - hrobkou rodu Šporků a galerie Braunových soch ctností a neřestí. Zámek, zbořený v roce 1901, stál na protilehlém svahu a dnes jej připomíná jen kaskádové schodiště, které k němu vedlo od řeky. Drobné objekty, které stávaly poblíž řeky - letohrádek, holubník a závodiště, zničila už v roce 1740 povodeň. Z původních staveb tak zůstal neponičen jen areál Betléma v Novém lese. Do tři kilometry vzdáleného Betléma dojdeme z Kuksu opět po červené značce. Betlém vznikl v letech 1726 až 1733 a tvoří jej soubor plastik Matyáše Bernarda Brauna, které byly vytvořeny v přírodním prostředí a jejichž ústředím motivem je plastika Narození Páně. Z Betléma sestoupíme k žírečské zastá vce a od ní sejdeme širokým labským údolím až k cíli výletu, do Dvora Králové nad Labem. Město, založené v druhé polovině třináctého století, bylo královským věnným městem a dodnes je s necelými sedmnácti tisíci obyvateli významným regionálním centrem. Ve světě je známo díky místnímu ZOO Safari. Pěší adventní putování končí v městském muzeu, umístěném v barokním areálu tří budov zvaném Kohoutův dvůr. Zde je instalována výstava lidových betlémů.

Odjezd z Hradce Králové: z hlavního nádraží spěšným vlakem v 8.45 hodin (z Pardubic v 8.20 hodin).

Délka výletu: 19 kilometrů.

Trasa výletu: Jaroměř, Kuks, Dvůr Králové nad Labem.

Návrat zpět: autobusem ve 14.40 hodin či v 16.50 hodin nebo osobním vlakem s odjezdem v 16.15 hodin.