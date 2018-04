Za bájným duchem Niagarských vodopádů

Procházka za vodopády PROCHÁZKA ZA VODOPÁDY

I tohle musíte vyzkoušet! V obchodním centru Table Rock Complex na hraně kanadského vodopádu sjedete výtahem téměř na úroveň hladiny, vyfasujete žlutou pláštěnku a vyjdete na terasu s výhledem na padající masu vody. Odtud vede za vodopád padesátimetrový tunel, valící se Niagaru můžete pozorovat dvěma průhledy. Provázet vás budou tabule s informacemi z historie. Orosené stěny se zde lehce otřásají. Vstupné: sedm kanadských dolarů. VYHLÍDKOVÁ VĚŽ

Oběd 250 metrů nad Niagarskými vodopády v otáčivé restauraci, to je lákadlo věže Skylon. Vypravit se nahoru stojí za to i v případě, že budete sytí. Výtah s prosklenými stěnami vás za necelou minutu vyveze na vyhlídkovou terasu, odkud pořídíte parádní fotky a za příznivého počasí přes Ontarijské jezero dohlédnete až do Toronta. Vstupné: 9,50 kanadského dolaru.



Lodí pod vodopády LODÍ POD VODOPÁDY

Je to nezapomenutelný zážitek pro zástupy turistů, a to už od roku 1846. U pokladny dostanete zdejší turistickou uniformu: pro změnu modrou pláštěnku. Určitě si ji oblečte. Až loď připluje přímo pod vodopád, už to bude zbytečné. Ve vodní tříšti na palubě parníčku Maid of the Mist během půlhodinové projížďky spatříte za slunečného dne jistě i duhu. Lodě jezdí pouze od dubna do října. Jízdné: dvanáct kanadských dolarů.



Lanovka LANOVKA

Takovou lanovkou se sotvakde jinde na světě svezete, má totiž jen jednu stanici! Její nástupní a současně výstupní turniket leží na levém břehu řeky, zhruba pět kilometrů pod vodopády. Jaký smysl má tuto projížďku absolvovat, pokud nejste šíleným milovníkem lanovek? To poznáte v kabině, až shlédnete dolů na vířící peřeje niagarského "whirlpoolu". Jízdné: šest kanadských dolarů.



'Motýlárium' "MOTÝLÁRIUM"

Nejspíš pro děti, polekané hřmícími vodopády, postavili Kanaďané devět kilometrů po proudu Niagary uprostřed rozlehlé botanické zahrady úžasnou atrakci. Mají tady největší zasklené „motýlárium“ světa o rozloze přes tisíc metrů čtverečních. V umělém deštném pralese zde celoročně mezi návštěvníky volně poletuje okolo dvou tisíc motýlů. Vstupné: 8,50 kanadského dolaru. JAK SE TAM DOSTAT

Z Prahy letadlem do Toronta, odkud jsou vodopády vzdáleny necelé dvě hodiny jízdy po dálnici pronajatým vozem nebo linkovým autobusem Greyhound Canada (za cca 20 kanadských dolarů) nebo mikrobusem Niagara Air Bus (zhruba za 50 kanadských dolarů).