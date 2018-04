Za andělskou duší do rozvalin hradu

Když je hezké počasí, je z něj krásný výhled do okolí, ale hrad a podhradí se proslavily i jinak. Před devíti lety tehdejší starosta Andělské Hory žertem prohlásil, že obecní pokladna je natolik vyprázdněná a příspěvky státu natolik nízké, že mu pravděpodobně nezbude nic jiného než požádat švédského krále o náhradu za škody, které v Andělské Hoře způsobily švédské hordy za třicetileté války. Když se "švédské" výzvy chytli čeští a zahraniční novináři a televizní štáby rozšířily požadavek Andělskohorských po Evropě i Americe, přistoupil starosta na tuto hru a nějaký čas rozdmýchával "švédskou" myšlenku. Nakonec mu to ale nebylo nic platné, Švédové podruhé do těchto končin nepřijeli...

V posledních dnech se hovoří o tom, že o vydání zříceniny požádal rod Černínů, který hrad v minulosti už vlastnil. Na konci minulého století tu dokonce Černínové, kteří o hrad přišli po roce 1945, prováděli opravné práce. I když hrad nenabízí návštěvníkům nic mimořádného, není tu ani hladomorna, ani starodávný nábytek či zbraně a z budov toho moc nezbylo, jeho návštěva rozhodně není ztraceným časem. Výhled po okolí, kde se mění temné plochy lesů s barevnými loukami a poli, rozhodně stojí za to. A navíc: za tento pohled nezaplatíte ani korunu - před branami se nevybírá žádné vstupné.

Hrad leží východně od Karlových Varů, kousek od hlavní silnice na Prahu, na kopci, který se podobá velké kupě. Na úpatí hory jsou roztroušeny domy obce Andělská Hora, ale mnohem dříve, než tu vyrostlo první stavení, stál na vrcholu hory hrad. Vznikl na přelomu 14. století, kdežto obec založil téměř o století později Jindřich III. z Plavna. "Prvním známým vlastníkem byl Boreš, hrabě z Oseka, připomínaný roku 1402," stojí na informační tabuli pod hradem. Podle pověsti to však bylo se vznikem hradu úplně jinak.

Kdysi dávno, kdy v Anglii vládl potomek slavného krále Artuše nazývaný Tristan, jeho dceru Alvinu mu unesl pohledný mladík, který se do ní zamiloval. Přeplul s ní na kontinent a cestoval dále na východ, až stanul na kopci, odkud byl rozhled do širokého okolí. Rozhodl se tu usadit a postavil hrad s mohutnými stěnami. Tristanova dcera prý byla tak hodná ke služebnictvu i místním lidem, že byla nazývána andělská - odtud dostal hrad název. Zpočátku žila Alvina se svým únoscem spokojeně, protože ho milovala. Avšak později začal být její partner hrubý a zlý. Král Tristan pak vypátral, kde je jeho dcera ukrývána, a vydal se pro ni s početným vojskem. Když únosce zjistil, že se na něj chystá velká armáda, rozhodl se, že svou milenku otráví, aby ji Tristan neodvezl živou. Místo Alviny však nakonec klesl mrtvý k zemi on. Spletl si totiž číše s vínem a vypil tu, do níž sám nasypal jed. Možná že v troskách kdysi majestátního hradu se andělská duše královy dcery stále někde skrývá...



Může se hodit

JAK SE TAM DOSTAT: Ideální spojení je autem. Při cestě z Prahy je hrad vidět po pravé straně, leží asi pět kilometrů před Karlovými Vary. Z Karlových Varů tam jezdí také meziměstské autobusy. Možné je rovněž vyjet karlovarskou městskou dopravou do obce Olšová Vrata a odtud jít pěšky (necelá hodina pomalé chůze) podél golfového hřiště.



