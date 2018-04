Za adventní atmosférou do Vídně

U více než 140 stánků před vídeňskou radnicí si můžete koupit hračky (ani letos mezi nimi nenajdete žádné imitace zbraní), umělecké předměty, dekorace, svíčky, knihy, ze dřeva vyřezávané Betlémy, kandované ovoce, cukroví a spoustu dalších věcí.

Jako každým rokem stojí na Rathausplatzu obrovitý nasvícený vánoční strom - tentokrát je to stoletý smrk, který vyrostl až v Burgundsku. Návštěvníky s ekologickým cítěním přitom jistě potěší informace, že po Vánocích z něj bude vyrobeno několik ptačích budek a laviček v parku.

Chcete-li tedy zažít tu pravou vídeňskou (před)vánoční atmosféru, rozhodně zavítejte k majestátní budově vídeňské radnice.

Vánoční trhy před vídeňskou radnicí jsou otevřeny až do Štědrého dne. Do 23. 12. od 9 do 21 hodin, 24. 12. jen do 17 hodin.

Navštívit však můžete také některé z dalších vídeňských vánočních trhů: například před kostelem Maria Hilf v Mariahilferstrasse (6. obvod), na pěší zóně ve Favoritenstrasse (10. obvod), nebo na pěší zóně v Meidlinger Hauptstrasse (12. obvod). Více informací najdete na internetu: www.christkindlmarkt.at.