Za adrenalinem do Špindlerova Mlýna

Adrenalin Cup

"Pořádáme nejtěžší štafetový závod v České republice," chlubí se hlavní organizátor Martin Kráčalík a připouští velkou inspiraci ještě náročnějším Dolomitenmanem v západní Evropě.

První ze štafety vyběhne ze Svatého Petra na Medvědín, druhý slétne na padáku k přehradě Labská pod Špindlem, třetí ji přepádluje na kajaku a čtvrtý přes Strážný a Pláně dojede na kole do cíle ve Svatém Petru.

"Oproti loňsku jsme ztížili běh a horská kola," říká stavitel tratí a traťový komisař Aleš Kočí. "S ochranáři jsme se nedomluvili pouze na běhu skrze Labský důl a kvůli předpisům se zatím nedá jet divoká voda pod přehradou."

Na příští ročníky však organizátoři s vypouštěním přehrady do divoké soutěsky směrem k Vrchlabí už počítají.

Závod jedou i amatéři

Závod sice jedou také profesionálové, ale většina účastníků je vždycky z řad amatérských sportovců. Přihlášky celých družstev je možné posílat do středy , startuje se v sobotu v 10:00 ve skiareálu a do cíle na stejném místě by se měli závodníci dostat okolo půl druhé odpoledne. "Očekáváme účast šedesáti až sedmdesáti týmů," odhaduje Martin Kráčalík.

"Vloni se rozhodlo na posledním kopci, letos to bude také tak," odhaduje čleň loňské vítězné štafety a zároveň slovenský reprezentant na horských kolech Luboš Kondis. Před rokem se totiž dotáhl na svého největšího právě na vrcholu posledního kopce.

Diváci se nudit nebudou

Ve Svatém Petru budou divákům k dispozici moderní atrakce, jako například bungee running (kdo doběhne dál na gumovém laně), bungee trampoline (obří skoky na trampolíně a k tomu uvázaný na dvou gumách) a aerotrim (to je klec, ve které trénují kosmonauti).

Všichni diváci budou moci využít zdarma mikrobusů, které je dopraví na předávky disciplín u Labské přehrady a na Medvědíně. Více o Adrenalin Cupu se dozvíte ZDE .

Špindl: akce stíhá akci

Po Adrenalin Cupu následují další akce. O víkendu 25. - 26. července se jede třídenní závod na horských kolech, který obsahuje časovku, okruhové kritérium a terénní maratón.

Sobota 16. srpna je vyhrazena pro finále českého poháru ve 4crossu, což je cyklistická disciplína podobná snowboardovému boardcrossu. Čtyři závodníci na odpružených horských kolech se spustí dráhou plnou klopených zatáček a skoků a urputně bojují tělo na tělo o vítězství.

4cross se jede ve snowparku ve Svatém Petru. V neděli následuje finále českého poháru ve sjezdu, jehož trať povede většinou po modré sjezdovce z Plání do Svatého Petra.

Na začátek zimy je naplánovaná velká událost pro české lyžaře. Jede se tu totiž o víkendu 13. - 14. prosince Světový pohár ve sjezdovém lyžování žen.