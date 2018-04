Z Třebenic do Třebívlic přes tři hrady

V horní části stoupání se ve svahu objevují skalky, na nichž se daří koniklecům, tařici i kosatcům. Samotný hrad je malý, vymezují ho obvodové zdi. Je o něm známo, že stál již roku 1372 a v patnáctém století zanikl. Vás ale jistě zaujme výhled od levínského Sedla přes Říp, Házmburk až k Milešovce. Hrad býval námětem malířů Emila Filly a místního Václava Hory.

Další cílem putování je zřícenina Skalka. První úsek cesty vede po žluté. Až opustíte les, dejte se po neznačené cestě na horní konec obce Sutom, důležitým orientačním bodem je místní kostel. Pak budete po silnici klesat do Vlastislavi. Po levé ruce uvidíte na skále kulatou věž. To je vše, co zbylo ze Skalky. Stejnojmenný zámek sice stojí, ale poté, co jej léta užíval státní statek, je nepřístupný.

Po celou cestu budete mít krásný pohled do údolí říčky Modly. Obec Vlastislav, jak uvádí i kronikář Kosmas, mělo být hradiště luckého knížete Vlastislava, což potvrzují i archeologické nálezy. Poblíž říčky Modly, mimo ves, je kaple s pramenem pitné vody, který je podchycen zdejší vodárnou. Po neznačené cestě je to asi jeden kilometr. Za třetím hrádkem vás z Vlastislavi povede červená.

Mírným stoupáním projdete chatovou osadou Chrastná pod srázem nedalekého skalnatého Plešivce (477 metrů nad mořem). Výstup na něj vás odmění kruhovým výhledem. Pak minete osadu Děkovka a silnice vás dovede k místu, kde z ní vlevo odbočuje modrá značka. Po ní vystoupáte ke zřícenině Hrádku-Oltáříku. Z výšky 565 metrů nad mořem budete obdivovat výhled na Podřipsko a Lounské vrchy.

Na modré už zůstanete a po sestupu vás přivítá obec Dřemčice. Až budete u kaple, doporučujeme odbočit ze značky vpravo na nedalekou skálu Kuzov s chráněnou geologickou zajímavostí. Dva příčné, vzájemně se prolínající čedičové hřbety tu vytvářejí skálu na styku s geologicky starší opukou. I tady se daří koniklecům a kavylům. Po návratu na modrou jsou už Třebívlice na dohled, nejdříve přejdete hlavní silnici u starší budovy s nápisem Granátka. Je součástí zdejší historie těžby českých granátů. V této kdysi zájezdní hospodě vykupovali faktoři od místních obyvatel nalezené kamínky z okolních polí.

Utržené peníze však nálezci většinou v hospodě utratili za jídlo a pití. Modrá vás dovede až do středu obce na malé náměstí (dnes škola), kde dožila svůj vysoký věk poslední láska německého básníka Johanna Wolfganga Goetha Ulrika von Levetzov (+1899). Za kostelem na místním hřbitově je pohřbena se svými sestrami, rodiči a osobním lékařem dr. Karešem. Hroby jsou snadno k nalezení.

K nádraží vás dovede neznačená silnice asi za deset minut. Po pravé ruce budete mít malé místní koupaliště a nedaleko od něj jsou tři chráněné památné stromy. Délka pěší cesty byla asi osmnáct kilometrů a ku pomoci vám bude mapa KČT České středohoří západ v měřítku 1: 50 000.