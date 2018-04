Z přehrady Orlík má být hit. Za miliardy se plánuje přístav i golf

S Orlíkem je potřeba spěchat, říká radní Vlasák O tom, že dokud nebude Orlická přehrada čistá, nepřijedou k ní turisté, hovoří politici už dlouhé roky. Nyní konečně první obce v okolí požádaly o dotace na stavby čističky odpadních vod. "Bude to běh na dlouhou trať. A rok 2013, kdy se významně sníží možnost získat dotace z Evropské unie, se nezadržitelně blíží," říká Karel Vlasák, krajský radní zodpovědný za životní prostředí. Kolik obcí už chtělo dotaci na stavbu čističek odpadních vod? Problematiku orlické nádrže si vzal za své svaz obcí okolo Orlíka a už pět obcí o dotace na stavbu kanalizací požádalo a dalších šest obcí se na to chystá. Bude to samozřejmě běh na dlouhou trať, ale je potřeba začít problémy řešit. Jak může s řešením Orlíka pomoci kraj? Každá obec má možnost využít grantového programu kraje na vodohospodářskou infrastrukturu. Tento program je vhodný pro obce do dvou tisíc obyvatel. Kromě toho lze žádat o peníze i z dalších programů nebo může pomoci i naše bruselská kancelář. Každopádně se budeme snažit všem obcím, které se na nás obrátí, v maximální možné míře vyjít vstříc. O revitalizaci Orlíka se mluví roky. Není už ale pozdě vzhledem k tomu, že rok 2013 bude posledním, kdy lze žádat o většinu evropských peněz? Pravdou je, že k Orlíku už byl nespočet seminářů. Problém je v tom, že vše se komplikuje i proto, že Orlík se rozkládá na území dvou krajů, Jihočeského a Středočeského, a vše se týká i vodohospodářů - Povodí Vltavy. Proto je potřeba v tuto chvíli spěchat, protože projekty, jejichž autoři počítají s významnou podporou z evropských peněz, mají opravdu čas jen do roku 2013. Zdroj: Mapy © PLANstudio