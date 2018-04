Z Prahy se na lyže dostanete za hodinu. I méně

Kam se vydat Mnichovice, Šibeniční vrch

večerní lyžování – sobota 18–21 hodin

sjezdovka BOBEŠ 250 m, dětský skipark MIKEŠ 100 m (lano)

skipas: celodenní PO–PÁ: 120 Kč (dětský vlek 50 Kč) SO–NE: 190/100 Kč

www.sibenicnivrch.cz Vleky Chotouň

sjezdovka nedaleko Jílového u Prahy

provozní doba: v týdnu 9–21 hodin, SO a NE: 8–21 hodin, vleky: délka 300 a 280 metrů a malý 120 m dětský vlek

permanentka pro dospělého 300 Kč, dítě do 140 cm 250 Kč

www.vlekychotoun.cz Příbram – Padák

jízdné: 400bodová permanentka (1 jízda je 10 bodů) stojí dospělého 400 Kč, děti 6 až 14 let 320 Kč, do šesti let zdarma, PO–PÁ: 16–20, SO–NE–svátky: 9–20 hodin

www.skipribram.cz Ještěd

9 kilometrů tratí, večerní lyžování: každý den 18–21 na 380 m sjezdovce, jízdné: denní 550 Kč dospělí, děti 280 Kč

www.skijested.cz Obří sud – Javorník

večerní lyžování 18–21 hodin, denní skipas: dospělí 390 Kč, děti do 140 cm 290 Kč. Rodinné jízdné 2+2 1 150 Kč.

www.areal-obrisud.cz. Monínec

večerní lyžování: každý den 18–21 h.

skipas: dospělý 510 Kč, děti do 4 let zdarma, od 4 do 14 let 365 Kč, Family

pass (2 + 2 do 15 let) 1 386 Kč

www.moninec.cz Telnice

večerní lyžování: ST, ČT, PÁ: 17–20

jízdné: denní dospělí 350 Kč, děti 250 Kč, rodinná denní permanentka (2+2): 1 000 Kč, v dětském areálu: dopolední nebo odpolední skipas: 70 Kč, celý den 100 Kč

www.ski-telnice.cz