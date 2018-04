Z Prahy povede rozsáhlá cyklotrasa

Trasa zvaná Pražské kolo má být přitažlivá i proto, že povede kolem stanic metra a železničních stanic na okraji Prahy. Stezka bude protínat silnice třetí třídy a zčásti polní a lesní cesty. V terénu má být vyznačena během podzimu.

"Trasa má ale několik problematických míst, především v místě křížení se silnicemi první třídy," říká Miroslav Králík z Regionální rozvojové agentury Střední Čechy. Středočeský kraj proto plánuje v těchto místech cyklistické lávky.

V Kralupech s přívozem

U Kralup nad Vltavou pak budou muset cyklisté překonat Vltavu pomocí přívozu. Most by tam měl být až za několik let.

Středočeši chtějí nový okruh doplnit i informačními tabulemi s mapou a vyznačením služeb na trase. Rozvojová agentura vydá pro čtyři části okruhu i samostatné informační brožury.

Budování cyklostezek není nijak levnou záležitostí. Středočeský kraj dal na tuto akci 700 tisíc korun, Praha poskytne 600 tisíc korun.

Koordinátorem projektu je středočeská regionální rozvojová agentura, se kterou spolupracuje Technická správa komunikací v Praze a Ústav dopravního inženýrství.