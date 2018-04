Z Prahy do Malajsie za čtyři tisíce

"Čekáme na vhodná letadla. Kvůli zpoždění dodávek nových airbusů a boeingů teď není na trhu dostatek velkých strojů z druhé ruky," řekl v rozhovoru pro MF DNES šéf plánování sítě Air Asia X Senthil Balan. Firma shání hlavně airbus A340 nebo Boeing 777.

Společnost si už v Praze rezervovala takzvané sloty, tedy časové úseky pro odbavení letadla na letišti. "Chceme mít určitě letiště ve střední Evropě," vysvětlil Balan, proč si firma vytipovala právě Prahu. Navíc odtud do jihovýchodní Asie žádná společnost nelétá přímo a roste zájem Čechů o dovolenou v Asii a také počet Asiatů létajících k nám za prací.

Průlomové ceny

Hlavním trumfem Air Asia X mají být nízké ceny. Jednosměrná letenka s poplatky má začínat na 149 eurech, tedy 3 861 korunách podle aktuálního kurzu. Zpáteční cesta se tak dá pořídit pod osm tisíc korun. Počet takto levných letenek ale bude omezený.

Kolik přesně budou stát ostatní letenky, nechtěl Balan říct. "Chceme být tak o polovinu levnější než ostatní aerolinie," sdělil pouze. To by znamenalo částku zhruba deset tisíc korun. Dostat se do jihovýchodní Asie z Česka pod dvacet tisíc korun za zpáteční letenku je totiž dnes, s výjimkou různých speciálních nabídek, téměř nemožné.

Pravděpodobné je i to, že levná konkurence by přinutila klasické dopravce, pro které jsou dálkové lety nejvýnosnější, snížit ceny.

"Byl by to velký zásah do trhu. Cestující by z toho mohli profitovat," říká Josef Trejbal ze společnosti Asiana, která prodává letenky. Podobně zlevnil cestování po Evropě i nástup nízkonákladových dopravců.

Příplatek za odbavení a jídlo Air Asia X bude fungovat na stejném modelu jako ostatní low-cost dopravci: za jídlo si zaplatíte, stejně tak za odbavení zavazadla. V tomto případě čtyři eura, v přepočtu 104 korun.

Bez návazných letů

Firma nepočítá s žádnými návaznými lety, jen s přepravou mezi dvěma místy. "To není princip nízkonákladových letů, starat se o přestupy," tvrdí Balan. V letadle bude jedna třída, ale dva druhy sedaček: běžné a větší XXL.

Mezi Evropou a Asií létá zatím jediný levný dopravce, Oasis Hong Kong Airlines, a to mezi Londýnem a Hongkongem. Ceny začínají na zhruba sedmi tisících korunách.

Air Asia X je sice rok starou společností, stojí za ní ale obr Air Asia, největší nízkonákladový dopravce na tamním kontinentě. Důvěru v podnik malajského miliardáře Tonyho Fernandese má i britský majitel skupiny firem Virgin Richard Branson. Ten loni v srpnu koupil ve v jeho společnosti pětinový podíl.

V současnosti létá Air Asia X do australského Brisbane a na začátku února začne i s linkou do čínského Chang-čou.