Z pozůstalosti letce zbylo jen torzo

Letec zemřel, historik dostal úkol

Alois Konopický vloni zemřel a mladý historik z Vítkova pozvaný do Prahy si dal za úkol: Co největší archiv tohoto letce dát Vojenskému muzeu v Praze a do památníku v Hrabyni odevzdat bohatý fotografický archiv a věci z pozůstalosti letce.

"Beru to trochu jako neúspěch. Hodně věcí se ztratilo. Syn Konopického totiž část věcí věnoval leteckému spolku v Praze a fotografie si živelně rozebrali asi i Konopického přátelé. Něco připadlo pražskému svazu zahraničních letců," řekl muž, který zaznamenával život a vzpomínky Aloise Konopického od začátku devadesátých let pro své diplomové práce.



Z pozůstalosti zbylo jen torzo

To se mu ale nepodařilo. Než se k archivu dostal, zbylo z něj torzo. "Byly tam originály snímků z Anglie, které neexistují jinde v zemi. Také anglická uniforma letce zůstala v Praze v zapadlém leteckém muzeu. Přitom patří mezi nejzachovalejší původní uniformy v České republice. Nakonec jsme se dohodli, že ji možná za rok Hrabyni zapůjčí," řekl mladý historik.



Jako zbrojíř královského letectva

"Pavel Vaňásek chtěl pozůstalost věnovat hrabyňskému muzeu, neboť to má dnes nejvýznamnější expozici v zemi, zaměřenou na západní odboj. "Zbytek jsem chtěl věnovat Vojenskému muzeu v Praze. Než na to přišlo, nebylo už co věnovat. Kdyby pozůstalost skončila v archivu, každý by se s ní mohl v budoucnu seznámit. V archivech soukromých osob a ve Svazu zahraničních letců se k ní dostane málokdo," říká smutně mladý historik.



Alois Konopický byl zbrojíř a přestože se samotných bojových akcí ve vzduchu neúčastnil, závisel na něm šťastný návrat letců. "Musel předvídat, jaké druhy pum či zbraní do boje použít. Musel je bezchybně seřídit a nachystat vhodné nálože. Na konci války dosáhl hodnosti kapitána anglického letectva a velel i anglickým vojákům. To se podařilo málokomu," říká Vaňásek.



Královna letce po letech poznala

Anglická královna dokonce při své návštěvě České republiky Aloise Konopického poznala. "Vzpomněla si bezděky, že jako mladá princezna mu při přehlídce české perutě v Anglii řekla, že on se do své země jistě vrátí," řekl Pavel Vaňásek.

Anglie ocenila Konopického hlavně za to, že o udělal ve čtyřiceti letech nesvobody. "Sestavil celkový seznam všech letců v Anglii a organizoval akce českých pilotů RAF, včetně tajných vojenských pohřbů. Byl pověstný tím, že i přes neustálý dohled estébáků nosil na všechny vzpomínkové akce anglickou uniformu."



Pavel Vaňásek však i přes neslavný konec své práce na třídění archivu bodoval. "Podařilo se mi před několika dny objevit deník Aloise Konopického, v němž do detailu popisuje útěk z Československa do Polska a poté do Francie, kde se chtěl nechat najmout do cizinecké legie. Je psán téměř mikroskopickým písmem a jsou tam neuvěřitelné detaily. Třeba tam popisuje, že je chtěl polský trafikář obrat o pět zlotých," říká historik.



Letcův archiv chce proměnit v knihu

Tento nález rozšíří jeho práci. "Myslel jsem, že budu pomalu končit, ale toto období je tak dobrodružné a zajímavé, že ještě jednou otevřu svou práci a doplním ji," říká nadšeně Pavel Vaňásek. Hutný archiv Konopického vzpomínek na život českých letců RAF chce v příštím roce přetavit v knihu.



Hrabyňské muzeum však dostane příští týden veškeré dokumenty, které unikly rozebrání. "Dám jim i veškeré fotografie, které jsem od anglických letců získal v minulých letech. Také některé z těch fotografií, které zmizely, jim dám na kompaktním disku. Co si ale nechám, je útlá učebnice angličtiny, která měla tehdy letce do měsíce naučit dostupně anglicky mluvit. Je mnohem lepší než současné příručky. Jsou tam veškeré fráze a hlavně ty potřebné. Jak napsat holce dopis nebo jak si v krámku říct o nejzákladnější potraviny," říká historik.



V učebnici nechybí ani anglický suchý humor: Jestlipak víte, které letouny spotřebují více pohonných hmot? Anglické nebo německé? Přece anglické. Ty letí do boje tam a pak zase zpátky. Německé však letí jen jedním směrem.

Historik Pavel Vaňásek ukazuje na dobové fotografii letce R.A.F. Aloise Konopického, jehož archivní pozůstalosti zpracovává.