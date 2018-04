Z Pheriche do Lobuche: kamera se jen nesla

Dnes ráno mě probudilo sluníčko už v šest ráno. Tak krásný pohled na ty zasněžené štíty šesti- a osmitisícovek mně Himálaje ještě nepřipravily. Hurá pro kameru a natočit tu krásu. Nevím, jak dlouho to vydrží, a tak se snažím i přes ještě zalepené oči zachytit, co se dá. A udělal jsem dobře, protože už po snídani se snesla mlha a do večera nezmizla ... potvora.