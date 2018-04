Z Nazaretu do Betléma. Josef s Marií by dnes žasli: Tudy že jsme šli?

15:05 , aktualizováno 15:10

Co by si o této pouti pomyslela Panna Marie? "Čeká nás 140 kilometrů jižním směrem: z Nazaretu do Betléma," říkají fotograf Jan Zátorský a reportér Tomáš Poláček, když vyrážejí po novozákonních stopách. "Nebude to nejpříjemnější turistika - tato fotka je z Nazaretu, ale už na dohled máme první vojenský checkpoint. Většina trasy povede palestinským Západním břehem Jordánu."