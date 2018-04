Z Národní třídy podél Berounky na Karlštejn

Stezka je určená především pro majitele horských a trekkingových kol, protože písčitokamenité cesty podél Berounky by mohly pneumatikám silničního kola "ublížit".

Stezka opět začíná na Národní třídě a pokračuje po kostrbaté náplavce až k Barrandovskému mostu. Přes něj musí cyklisté přejet a pokračovat podél Barrandovské skály přes Velkou Chuchli.

Silnice za dostihovým závodištěm je zavede do Radotína, kde cyklisté musí sledovat žluté cedulky, které ukazují cestu mezi domky až k Berounce. Výše zmíněná písčitá stezka podél Berounky vede přes Černošice a Dolní Mokropsy. Zde narazí cyklisté na železniční most, po kterém je nejlepší kolo převést. Kličkování kolem ocelových pilířů totiž často končí odřenými lokty.

Stezka potom pokračuje přes Všenory do Dobřichovic. Ještě před loňskou povodní si někteří cyklisté volili trasu přes lávku pro pěší, aby tak překonali Berounku na druhý břeh. Dnes musí všichni přejet po mostě pro automobily a za náměstím odbočit doleva na Lety.

Zde na ně opět čeká přejezd přes řeku do Řevnic a Zadní Třebaně. Tady, tentokrát již naposledy, přejedou cyklisté Berounku a dojedou do obce Karlštejn. Případný výjezd k hradu jim procvičí plíce. Informace o hradu Karlštejn najdete ZDE.

Cyklisté, kteří už mají šlapání na kole dost, mohou dojet k nedalekému nádraží a vrátit se vlakem zpět do Prahy.

Na ostatní čeká cesta údolím potoka do Mořiny, pozvolným stoupáním pokračuje do Trněného Újezdu. Přes obec Kuchař a Chýnice se cyklisté dostanou do Ořecha a tentokrát z kopce dojedou do Řeporyjí, kde projedou Prokopské údolí až k Barrandovskému mostu.