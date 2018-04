Z Manchesteru mezi dvě Orlice

JAK SE TAM DOSTAT 1) Vlakem se lze jednoduše, často a rychle dopravit po trati Praha – Česká Třebová do Ústí nad Orlicí, odkud pokračují lokální spoje do Letohradu, Jablonného, popř. s dalším přestupem do Žamberku. Je třeba akorát počítat s tím, že v Ústí řada rychlíků nezastavuje. 2) Autem je nejlépe cestovat po dálkové silnici č. 11 z Hradce Králové do Šumperka, která prochází přes Žamberk a Jablonné nad Orlicí. Z této cesty vede odbočka také do Ústí nad Orlicí (z Vamberku). Pokud pojedete z Moravy, pak nejlépe směrem na Svitavy a Českou Třebovou.