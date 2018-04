Z Kurdistánu k bakšišové roztržce na íránské hranici

Nyní se k Arše škrábeme my. Egu buší svými dvěma válci do hory pod sebou, ale hora se nevzdává. Serpentinu za serpentinou se štěrková cesta klikatí strměji a strměji a my skáčeme na menší a menší převodová kolečka.

Už jen poslední zatáčka a…a dál to nejde. Kameny odletují od bezmocně hrabajících předních kol, která nedokáží vytáhnout přetížený zadek trabanta. Až na Dana musíme ven, zatlačit a posledních pár desítek metrů pěšky.

Hasan, nebo Noe?

V prázdném centru pro turisty nás vítá Hasan. Odhadujeme mu přes sedmdesát a z jeho opálené vrásčité tváře čiší charizma, které by dokázalo ovládat masy.

Hasan je tu odnepaměti. Prý je hlídačem a správcem turistického centra, nám ale stejně nikdo nevymluví, že právě tohle není Noe.

Hasan nás ochotně provází, ukazuje různá vyznamenání a ocenění a vypráví nám na kameru. Je nám divné, že nechce žádné peníze – pak si kupujeme pohledy a Hasan nemá nazpátek. Že by náhoda? Může být – stejně si ale myslíme, že Noe v tom umí opravdu dobře chodit.