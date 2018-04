Z Hluboké bude cyklocentrum jižních Čech

"Přitom jižní Čechy jsou pro rekreační cyklistiku jako stvořené. Mají ideální terén, spoustu pamětihodností, přírodních krás i čistý vzduch. To, že na budování nových cyklotras, jak je známe třeba z Holandska či Rakouska, u nás nejsou peníze, přece neznamená, že zatím pro cyklisty neuděláme nic," míní hlubocký hoteliér Pavel Marek, který projektuje cyklotrasy zejména na silnicích třetích a čtvrtých tříd i na lesních cestách. "Podle dohody Klubu českých turistů a Lesů České republiky se lesní cesty mohou využívat jak k pěší, tak k cykloturistice. Pouze ve výjimečných případech, když není jiná možnost, se použije silnice druhé třídy. Jako například když se jede z Hluboké směrem na Týn nad Vltavou, až k Chlumci se musí jet po silnici druhé třídy. Ale zase je pravda, že vedle této silnice je dostatečně široký pruh pro cyklisty," poznamenal Marek.

Jako zkušeného cyklistu ho nejvíc mrzí, že mapy, které nyní vychází, mají jednu zásadní chybu. "Vydávají se mapy cyklotras, které v terénu nejsou vůbec označeny. Cyklista vidí v mapě, že přijede na nějakou křižovatku, a teď musí onu mapu vytáhnout, musí se do ní podívat a musí se zorientovat a musí umět s tou mapou pracovat. Ne každý s mapou pracovat umí, takže na té křižovatce se musí rozhlédnout, a musí vědět, zda pojede doprava nebo doleva - musí to prostě hledat. Proto jsme se rozhodli, že to budeme dělat obráceně - že budeme nejdřív mapy značit v terénu a teprve na základě označených map v terénu vydáme brožuru s mapami a dalšími nezbytnými údaji," plánuje Marek.

CYKLOKTASY BUDOU MĚŘIT NĚKOLIK SET KILOMETRŮ

V současné době je okolo Hluboké označeno na tři sta kilometrů cyklotras a ještě letos by mělo být označeno dalších zhruba dvě stě kilometrů. Po vybudování všech třiceti sedmi cyklotras se bude moci cyklista dostat bezpečně například až do Prachatic, do Bechyně, na Červenou Lhotu, do Nových Hradů a na hraniční přechod Dolní Dvořiště.

Páteřní trasa do Dolního Dvořiště, která se nyní buduje, by měla v budoucnu spojit Prahu s Lincem. Dnes už je vpodstatě hotová z Českých Budějovic až do Dolního Dvořiště a má číslo 12. Na tuto mezinárodní trasu se budou postupně napojovat dálkové a lokální cyklotrasy. Na druhém místě této cyklistické hierarchie je trasa s číslem 122, která vede z Jeseníku do Českých Budějovic a měla by být už označena z Třeboně do Českých Budějovic s tím, že už je označená z Dolního Dvořiště. Město České Budějovice označilo nyní dvě trasy - jedna začíná v Hrdějovicích a končí v Ševětíně, má číslo 1054 a je hotová.

Druhá trasa vede z Hluboké přes Opatovice směrem na Hrdějovice a před Hrdějovicemi navazuje na trasu, která vede z Třeboně do Českých Budějovic na trasu 122 a společně s ní jde do Budějovic nebo cyklista může pokračovat do Hrdějovic a tam si může vybrat - buď pojede dál po 122 směrem na Třeboň, nebo může po 1054 přes Hosín do Ševětína. V souvislosti se značením cyklotras se musí předělat cyklostezka Hluboká - České Budějovice, která byla bez čísla a teď je součástí páteřní trasy číslo 12. Ta bude letos taky kompletně hotová a půjde z Českých Budějovic na Hlubokou a z Hluboké směrem na Poněšice, za nimi zahne na Líšnici, na Radonice a ještě letos bude dokončena až na hranice s okresem Tábor. "Potom už bude na Táborských, aby pokračovali dál směrem nahoru na Prahu," podotkl Marek.

STEZKY ZAVEDOU CYKLISTY AŽ DO LINCE

V letošním roce do zimy budou označeny trasy na pravobřežní straně Vltavy. Do konce října bude určitě označena trasa 1058, která bude začínat v Zámostí a povede po staré silnici směrem ke kafilerii přes Chotýčany a Vitín do Ševětína. Zajímavá bude i trasa 1057, která začíná ve Vitíně, jede Poněšickou oborou a skončí v Poněšicích, kde bude navazovat na páteřní trasu číslo 12 Praha - Linec.

Třetí trasa, která by se měla v nejbližších dnech značit, bude mít číslo 1056 a povede od hájovny u Macara do Dobřejovic, poté nahoru do Hosína a z něho do Zámostí. "Se ševětínským starostou jsme se domluvili, že na tamním náměstí bude velká turistická cyklistická značka, protože tam bude uzel tří cyklotras, a sice 1056 a 1054, které značí Budějovice a další, která by se měla dělat v nejbližších dnech ze Ševětína do Týna nad Vltavou. To jsou všechno trasy na pravém břehu Vltavy, které by měly pomalu tu pravobřežní část uzavřít," nastínil Marek.

Na to, aby mohlo být vytrasováno všech třicet sedm cyklotras, které mají z Hluboké nad Vltavou udělat cyklocentrum jihočeského regionu, je třeba sehnat čtyři miliony korun. "Přestože nyní se nám podařilo z fondu Phare, od ministerstva pro místní rozvoj a od sponzorů dát dohromady zhruba milion, není to žádná obří suma, když si představíte, že jedna značka stojí přes tisíc korun," krčí rameny Marek. Ačkoliv budování turisticky atraktivních a hlavně bezpečných cyklotras věnuje drtivou většinu svého volného času, je přesvědčen, že se jeho námaha vyplatí. "Myslím si, že je potřeba v co nejkratší době dostat cyklisty z frekventovaných silnic, kde jim za zády rachotí nákladní auta. V mém hotelu přespali například Američané, kteří přijeli na Hlubokou ze Strakonic po hlavní silnici. Když se druhý den chystali do Tábora, zajímalo mě, kudy pojedou. Vytáhli své mapy a ukázali mi, jak zase pojedou po hlavní. Tak jsem jim tam zakreslil cyklotrasu číslo 12, o níž vím, kudy do Tábora vede, a oni mi večer volali, že to bylo něco fantastického, že se krásně projeli mimo dopravu a přitom jeli po docela slušné komunikaci čtvrté třídy," dodal Marek.