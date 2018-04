Z Harrachova do Polska budou po 65 letech opět jezdit vlaky

První vlak na trať vyjede slavnostně v pátek 2. července, pravidelný provoz by měl být obnoven o den později.

Na železnici mezi Sklářskou Porebou a Harrachovem na Semilsku se doprava zastavila na podzim 1945. V té době to přitom byla jedna z nejmodernějších tratí v zemi. Zatímco na českém území z Tanvaldu do Kořenova zajišťovaly dopravu ozubnicové lokomotivy, kvůli kterým byla trať z roku 1902 před několika lety prohlášena technickou památkou, dál do Polska byla trasa plně elektrifikovaná. Dnes už to ale připomíná jen stožár v kořenovském muzeu.

Trať z Harrachova do Sklářské Poreby je dlouhá zhruba 14 kilometrů, z toho asi kilometr je na českém území. Přestože se trať 65 let nepoužívala, byla v překvapivě dobrém stavu, vysvětlil Petr Prokeš, železniční specialista společnosti Korid LK, která je koordinátorem dopravy v Libereckém kraji. "Díky nepřístupnému terénu zůstaly na svém místě i koleje," poznamenal.

V minulosti se na trati uskutečnilo několik příležitostných turistických jízd. Před čtyřmi lety zkušební jízda ukázala, že trať na polské straně je průjezdná i dál ze Sklářské Poreby do Jelení Hory a do oblíbeného zimního střediska Karpacz.

Milovníci polských Krkonoš znají zejména horu Szrenica, česky zvanou Jinonoš, na kterou jezdila ze Sklářské Poreby lanovka. Vyhledávané jsou i výlety na ledovcová jezera Wielki a Mały Staw.

Zubačka na trati jezdit nebude

Příznivce unikátní kořenovské zubačky jistě zklame, že ozubnicová lokomotiva na nové trati jezdit nebude. Nemá tam totiž přechodnost, navíc typ vozidla není schválený pro polskou železnici, řekl pro iDNES.cz Pavel Šturm ze Železniční společnosti Tanvald.

Dopravu by měla zajišťovat společnost Viamont, která bude jezdit z Kořenova přes Harrachov do Polska. O typu vlaku se zatím jedná, rozhodne se o tom až tento čtvrtek nebo pátek, dodal Pavel Šturm.

Původně se plánovalo, že bude přes hranici jezdit denně pět párů vlaků. "Zatím to vypadá, že jich bude méně, o spojení teprve jednáme," uvedla vedoucí krajského odboru dopravy Stanislava Jakešová.

Rekonstrukce za 160 milionů

Obnovení provozu předcházela obnova trati. Projekt za více než 160 milionů korun financovala z podstatné části Evropská unie z programu přeshraniční spolupráce Cíl3 ČR-Polsko.

"Česká část stála 20 milionů korun, z toho zhruba 85 procent zaplatila Evropská unie," řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla. O obnovu trati usilovali starostové na obou stranách hranice od roku 1991. Slibují si od ní zlepšení přeshraničních kontaktů a hlavně rozvoj cestovního ruchu.